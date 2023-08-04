Kültepe Yatırım, teknoloji yatırımcılığında Anadolu’ya model oldu

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Teknoloji yatırımcılığını Kayseri’de ve Anadolu’da geliştirmek ve tüm yatırımcılara yaymak isteyen Kültepe Yatırım, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) onaylı Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu (GSYF) kurarak daha ölçekli yatırımlar yapmaya başladı.

Kültepe GSYF, 100 milyon TL büyüklüğe ulaşma hedefiyle yola çıktı ve 6 ay içinde başta Kayserili yatırımcılar olmak üzere farklı şehirlerden ve yurtdışından 45'in üzerinde yatırımcıyı fona dâhil etti. Aynı zamanda otonom teknolojiler, yapay zekâ, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik, oyun teknolojileri gibi alanlarda da 6 yeni girişime yatırım kararı verildi. Fona katılacak tüm yeni yatırımcılar da bu teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmış olacak. Fikir aşamasını geçmiş ve ciro üretme kabiliyetine sahip olan teknoloji şirketlerine yatırım yapan Kültepe GSYF, 2023 yılı sonuna kadar globalde faaliyet gösterme ve büyüme potansiyeli olan 10 startup ya da scaleup şirkete yatırım yaparak fonun ivmelenmesini hedefliyor.

Konuyla ilgili EKONOMİ’ye konuşan Kültepe Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ulukaya, “Kültepe Yatırım Kayseri’de yeni nesil iş şekli olan startupların gelişeceğine inanan 20 vizyoner iş insanı tarafından hayata geçirilen bir oluşum. Ortaklık yapısının doğru kurgulanması ve birlikte hareket etme kabiliyetinin oluşmasıyla neler yapabileceğimizi Kültepe Yatırım çatısı altında bir kez daha gördük. Başka yatırımcıların da bu işe olan ilgisinden dolayı, yatırımcıların haklarının korunduğu, tamamen şeffaf olan, günlük değerinin açıklandığı, payların Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden takip edildiği, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı olan girişim sermayesi yatırım fonunu kurmaya karar verdik. Faiz hassasiyetimizden dolayı icazet belgemiz ile faiz geliri olmayan geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kültepe Yatırım Genel Sekreteri Abdurrahman Çam ise Kültepe Yatırım’da yapısı itibariyle Anadolu’da bir ilki gerçekleştirdi. Kayseri’de geleneksel yatırıma yani altın, borsa, gayrimenkul ve benzerlerine alternatif olarak melek yatırıma ve melek yatırımdan da fona dönüşen bu yapıda ekibimiz ve yönetim kurulumuzun katkısı çok büyük. Girişimlere yatırım yapmanın yanında bu girişimleri yatırımcılarımızla paylaşarak teknoloji kullanım seviyelerine katkıda bulunduk. Bu süreci öğrenmek ve bu alana dâhil olmak isteyen tüm yatırımcılar fona katılarak hem ekonomiye destek olacak hem de teknolojiye daha hızlı adapte olacaklar” dedi.