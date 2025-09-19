Kültür Yolu Festivali kapsamında “Adil-i Mutlak Sergisi” Konya’da açıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Tantavi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen serginin açılışı; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve misafirlerin katılımı ile yapıldı.

“Hem mekan hem sergideki eserler birbirinden güzel”

Konya Valisi İbrahim Akın, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında yeni bir sergiyi daha açtıklarını belirterek, “Hem hat sanatının nadide örneklerini hem de tezhip sanatının çok seçkin eserlerini birlikte görme fırsatı bulduk. Hem mekan hem sergideki eserler birbirinden güzel. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen Albayrak Grubu başta olmak üzere emek veren bütün üstatlarımıza, hocalarımıza, bu sergiyi hazırlayan emek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Konyalı hemşehrilerimizi bu nadide eserleri görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

“Konya'mızda bu kadar güzel bir sergiye ev sahipliği yapmak hepimiz için gurur vesilesi”

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, böyle güzel bir serginin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Başkentler başkenti Konya'mızda bu kadar güzel bir sergiye ev sahipliği yapmak hepimiz için bir gurur vesilesi. Tabii burada söz aslında ustalara düşüyor, inanılmaz eserler gördük, gerçekten muhteşem. Ben bütün bu ustalarımıza saygılarımızı sunmak istiyorum. Konya'mızın bu güzel mekanında bu sergi biraz daha farklı anlam da kazanıyor. Çok daha güzel sergilenmesine de yol açıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Başkan Altay teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya’da çok önemli bir serginin daha açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tantavi Kültür Merkezi’nin açıldığı günden itibaren Meram Belediyesi’nin şehre kazandırdığı önemli bir kültür alanına dönüştüğünü vurgulayan Başkan Altay, “Yıl boyunca birçok etkinlik düzenleniyor. Bu yıl Kültür Yolu Festivali kapsamında açtığımız bu serginin bizim için farklılıkları var. Albayrak Grubu’na teşekkür ediyoruz. Her yıl burada çok güzel sergiler açıyorlar. Bu yıl da ‘adalet’ temalı hat ve tezhip sergisinin açılışını gerçekleştirdik” dedi.

“Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya'da 30 Eylül'e kadar birçok etkinlik var”

Konya’nın, geleneksel sanatlar anlamında çok önemli isimleri barındırdığına değinen Başkan Altay, “Başta Hüseyin Öksüz hocamız ve onun talebeleri olmak üzere birçok hattatımızın eserini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya'da 30 Eylül'e kadar birçok etkinlik var. Hem Konyalı hemşehrilerimizi hem de civar illerden vatandaşlarımızı Kültür Yolu ve Mistik Müzik Festivalimize, Konya’mıza bekliyoruz. Emeği geçen, başta Albayrak Grubu olmak üzere tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.

“Misafirlerimizi bu süreci kaçırmadan ziyarete bekliyorum”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sergide sanatçıların adaletle ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri ve hükümleri çalıştığını belirterek, “Kıymetli Hüseyin Öksüz hocamızın kıymetli öğrencileri var. Hem yerelde hem ulusalda hem de uluslararası alanda bizleri gururla temsil ederek bu sanatı ileriye taşıyorlar. Adil-i Mutlak temalı sergimiz çok kıymetli bir sergi. Hem bu konuyla ilgilenenleri, hem sanatseverleri muhakkak sergimize bekliyoruz. Ülkemizin manevi köklerine dayanan sanatı yaşattıkları için değer verdikleri için Albayrak Grubuna ve tüm sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Misafirlerimizi bu süreci kaçırmadan ziyarete bekliyorum” açıklamasını yaptı.

“Konya; tarih, kültür ve sanat alanında çok önemli bir başkentimiz”

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü de “Her sene farklı bir temayla sanatseverlerin karşısına çıkıyoruz. Bu seneki temamız Adil-i Mutlak. Bunun gururunu yaşıyoruz. Çünkü Konya medeniyetler şehri. Aynı zamanda birçok hattatımızın eseri burada sergileniyor. Bu hattatlarımızın birçoğunun da Konya merkezli olduğunu biliyoruz. Burası hat alanında bir havza” ifadelerine yer verdi.

Sergi 30 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek

Adalet temasını merkezine alan, hat ve tezhip sanatının eşsiz örneklerinin yer aldığı Albayrak 2025 Hat Eserleri Sergisi “Âdil-i Mutlak”, 30 Eylül’e kadar Tantavi Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.