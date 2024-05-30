“Kültür Yolu Festivalli turistik hareketliliği artıracak”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen ve her yıl kapsamı genişletilerek devam eden Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl 3. ayağı Bursa’da düzenlenecek. 1-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalin kentin 50 farklı noktasındaki mekanlar ile şehri saracağını belirten T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, “16 şehirde bu etkinlikleri yerel paydaşlarımızla hayata geçiriyoruz. Her yıl 5 şehri festivale dahil ederek büyüyen bir yapı içerisindeyiz. Şehirlerimizdeki unsurları 12 ay canlı tutup turistik hareketliliği artırmayı hedefliyoruz. Avrupa Festivaller Birliği’ne de üye olarak, festivalimizin uluslararası arenada da tanınmasına katkı sağladık. Hem uluslararası hem de yerel paydaşları sanatseverlerimiz ile buluşturuyoruz. 7’den 70’e herkesi kapsayacak bir etkinlik programı oluşturmaya da özen gösteriyoruz. Festivalimizde ayrıca gastronomiyi de unutmadık. Bursa’da 12 farklı noktada festival lezzet durağı oluşturduk. Ana sahnemiz Yunuseli Havaalanı’nda olacak. Konserler, tiyatro gösterileri, dijital ve geleneksel sergiler gibi birçok etkinliği hayata geçireceğiz” dedi.

“Kentin ekonomisini canlandıracak”

Festivalin düzenlendiği şehirlerin ekonomilerine de önemli katkı sunduğunu belirten Terzi, “Daha önce yaptığımız etkinliklerde özellikle 2. yıldan sonra önemli bir ivme yakalandı. Ağırlıklı olarak yerli olmak üzere yabancı turistler de festivalimize katılım gösteriyor. Bu da o kentteki ekonomiyi hareketlendiriyor. Şehirlerimizdeki festival tarihlerini mümkün mertebe aynı tutarak uluslararası arenada da bilinirliğini kolaylaştırıcı adımlar atıyoruz. Festival kapsamında yabancı basın mensupları ve influencer’lar da Bursa’da olacak ve şehrimizin birçok noktasında şehri tanıtıcı yayınlar yapacaklar” diye konuştu.

Festivalin kentin kültür hayatına hareket getireceğini belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise “Adana valisi iken başlattığımız lezzet festivalinin kente kazandırdıklarını çok net görmüştük. Bu festivalin de şüphesiz Bursa’ya kazandıracağını düşünüyoruz. Kültürel anlamda şehirdeki herkese hitap ettiği gibi oluşturduğu hareketlilik özellikle esnafın yüzünü güldürecek ve kent ekonomisine de canlılık katacaktır” ifadelerini kullandı.