Kulu OSB’de ilk imzalar atıldı

Burcu SUNA



KONYA - Kulu İlçe Belediyesi’nde imzaları atılan yer tahsis sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Geleceğimiz üretimde. Bir şehrin, bir bölgenin güçlenmesi yolu, o şehrin üretim hayatının, ticaretinin güçlenmesinden geçer. Onun için bugün Kulu OSB’mizde imzaları atılan ilk yatırımlar çok önemli. Genç yatırımcı kardeşlerimiz Krea Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Engin Sarı ve Gökdem Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan İpek’i kutluyorum. Yatırımların hem Kulu’muza, hem de Konya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu yatırımların devamının gelmesini temenni ediyorum” dedi.

Kütükcü, Kulu OSB’nin yatırıma kazandırılmasında destekleri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi Komisyonu Ziya Altunyaldız, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver başta olmak üzere herkese teşekkür etti.