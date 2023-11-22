Kumsmall AVM, mobilya sektörüne yeni fuar kazandırıyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

365 gün fuar konseptiyle kurulan ve sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyük mobilya AVM’si olan KUMSMALL, mobilya sektörüne yeni ve güçlü bir fuar kazandıracak. Kayseri Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve KUMSMALL AVM’yi Türkiye’ye kazandıran Erciyes KSS Yapı Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, 2024 yılı Nisan ayında gerçekleştirecekleri fuar ve amaçlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

“Mobilyada uluslararası ticaretin merkezi olacağız”

Türkiye ve dünyadaki mobilya fuarlarının özellikle toptan ticaretin canlanması, mobilyada yeni trendlerin belirlenmesi ve kamuoyuna sunulması açısından önemli rol üstlendiğini açıklayan Başkan Ercan Sarıkaya, bu gerçekten hareketle Türkiye’nin en büyük mobilya üreticisi olan Kayseri’ye yakışır bir fuar için harekete geçtiklerini söyledi. Mobilya fuarlarını moda şov ile destekleyecek yeni bir konsept ile gerçekleştirecekleri fuarların 2024 yılı Nisan ayından itibaren başlayacağını vurgulayan Ercan Sarıkaya, “KUMSMALL AVM’miz 300 bin metrekare kapalı alanı, 180 bin metrekare kiralanabilir alanı ve yaklaşık 350 mağazası ile hizmet veriyor. 365 gün fuar konsepti ile kurduğumuz KUMSMALL, uluslararası mobilya ticaretinin merkezi olma, mobilyada yeni tasarım ve trendleri belirleme kapasitesine sahip. AVM’mizdeki mobilya mağazalarının pek çoğu aynı zamanda üretici konumunda. Türkiye’nin en önemli markalarının yanı sıra markalaşma yolunda hızla ilerleyen güçlü üreticilerimizin mağazalarıyla şehrimize, bölgemize, ülkemize ve tüm dünyaya hitap ediyoruz. Mobilya sektörünün yurt içi ve yurt dışı ticareti için kurmuş olduğumuz güçlü altyapıyı destekleyen çalışmalarımız arasında bu güce uygun bir fuar da bulunuyor. Düzenleyeceğimiz fuar, uluslararası mobilya ticaretinin merkezi olma hedefimiz için önemli bir adım olacak” dedi.

“Mobilya ihracatının artmasına katkı vermek istiyoruz”

Ülkemiz ihracatının artması için yapılan çalışmalara destek vermek istediklerini ve bu anlamda KUMSMALL AVM’nin çok önemli bir rol üstlenebileceğini vurgulayan Sarıkaya, “Mobilyada küresel ticaret 500 milyar dolara, mobilya ihracatı ise 250 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin uluslararası mobilya ticaretinden aldığı pay 4,3 milyar dolar düzeyinde. Bu rakam toplam dünya ticaretinin yüzde 1,5’ine tekâmül ediyor. Gerekirse ürün çeşitliliğimizi artırarak daha fazla pazara girmenin ve dünya ticaretinden daha fazla pay almanın gayreti içindeyiz. KUMSMALL AVM, yeni pazarlara girme ve mevcut pazarlarda gücümüzü artırma yönünde önemli roller üstlenebilecek potansiyele sahip. Bu potansiyeli 2024 yılında başlayacak olan fuarlarımız ile tüm dünyaya göstereceğiz” diye konuştu.