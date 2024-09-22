Kumsmall, dünyanın en modern mobilya fuarını yapacak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Mobilya sektöründeki değişimlerle birlikte üreticilerin karşısına kişiye özel mobilya, akıllı evlere uygun akıllı mobilya, çevreci mobilya, fonksiyonel mobilya gibi yeni kavramlar çıktığını ve Kumsmall AVM’nin de mağazacılık noktasında üreticilere destek olduğunu belirten Ercan Sarıkaya, “Kayseri, sektördeki değişimi en iyi takip eden şehir oldu. Bu sayede sektörünün açık ara lideri haline geldi. Ormanları bulunmamasına, bir liman şehri olmamasına, İstanbul gibi sanayi ve ticaretin merkezi olan bir şehre yakınlık avantajı bulunmamasına ya da bir sınır kenti olmamasına rağmen ulusal mobilya ticaretinin merkezi olmayı başardı. Değişim ve dönüşümü takip eden Kayseri, uluslararası mobilya ticaretinin merkezi olmayı da başarabilecek bir şehir. Bunun için gerekli olan yetişmiş insan gücümüz, girişimcilik özelliğimiz, vizyonu olan markalarımız gibi bizi avantajlı kılan unsurlar var. Bu unsurlar sayesinde şehrimizi uluslararası mobilya ticaretinin ülkemizdeki merkezi haline getirebilecek KUMSMALL AVM gibi bir değeri ülkemize kazandırdık. Çok önemli avantajlarımız var ve bu avantajlarımızı kullanarak çok daha iyi noktalara geleceğimizden eminim. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz etkinliklerimize artık bir fuar merkezi olarak devam edeceğiz. 8-13 Ekim tarihleri arasında ilk fuarımızı yapacağız. Şimdiden belirteyim, ziyaretçilerimiz dünyanın en modern mobilya fuarına katılacaklar” dedi.

Yeni trendler Kumsmall’da belirlenecek

Türkiye’nin en büyük ve modern mobilya sergi alanı olan KUMSMALL AVM’de 350 mağazanın yer aldığını ve 365 gün fuar konseptiyle hizmet verdiklerini paylaşan Ercan Sarıkaya, “Ekim ayında ilk mobilya fuarımızı gerçekleştireceğiz. Mobilyanın yeni trendleri ile modasının Kayseri-Kumsmall’da belirlendiğini de birkaç yıl sonra hep birlikte göreceğiz. Mobilya Fuarının yanı sıra otel, restoran, cafe mobilyaları fuarı, balkon ve bahçe mobilyaları fuarı, evlilik fuarı gibi farklı fuarlar da planlıyoruz. Fuarların yanında büyük çaplı festivaller de gerçekleştireceğiz. MOBFEST Mobilya Festivali, Yatak Festivali, Okula Dönüş Festivali gibi etkinlikler KUMSMALL’un her yıl düzenli olarak yapacağı faaliyetler arasında yer alacak” diye konuştu. Sarıkaya, yapacakları fuar ve festivallerle özellikle yurtdışından daha fazla alım heyetini Türkiye’ye getireceklerinin de altını çizdi.