Küpeli “2030 ihracat hedefimiz 3,5 milyar dolar”

Ali Baş-Abdullah Sönmez/Eskişehir

Yaşam Park Çok Amaçlı Kongre ve Toplantı Merkezi'nde (Corvelle Event Venue) gerçekleştirilen genel kurula Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, AK Parti il Başkanı Gürhan Albayrak, OSB ve ESO’nun önceki dönem başkanları Savaş Özaydemir ve Yavuz Zeytinoğlu ile çok sayıda sanayici katıldı.

OSB Başkanı Nadir Küpeli’nin başkanlığı tek aday olarak katıldığı seçimlerde Metin Saraç, Yavuz Ayva, Erol Öz, Mustafa Gönenli yönetimde yer aldı. Hasan Hakan Bayar ve Alper Çelebi Denetim kurulu asıl üyesi seçildi.

OSB’de yatırımcı ve çalışan sayısı arttı

Küpeli yaptığı konuşmada, 4 yıllık yeni hizmet döneminde hayata geçirilecek projeler ile ilgili bilgi verdi. Konuşmasında 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenleri anarak başlayan Küpeli “Eskişehir sanayicisi feraset sahibidir; emeği, çalışmayı, yatırımı ve istikrarı görür. bu benim Eskişehir’e ve sizlere olan vefa borcumdur. Önümüzdeki 4 yılımızda, el ele, gönül gönüle vererek Eskişehir OSB’yi dünyanın gıptayla baktığı bir merkez yapmak için 8 yıldır olduğu gibi aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. OSB yönetimi olarak yatırımlarımızı her yıl daha da arttırarak, sizden emanet aldığımız kaynakları yine sizlerin geleceği için en iyi şekilde kullanmayı sürdüreceğiz.” Diye konuştu.

Küpeli şöyle konuştu: “Eskişehir OSB’nin alanını 31,8 milyon m2’den 34,3 milyon m2’ye çıkardık. Bu alanının 23 milyon m2’den fazlası yatırımlarla dolmuş durumda. OSB’deki firma sayımız 2018 yılında 550 iken, bu sayı 2026 yılında 916’ya çıktı. Üretimdeki firma sayımız ise 2018 yılında 510 iken, 2026 yılında bu sayı 748’e çıktı. Aynı dönemde çalışan sayımız 40 bin kişiden 53 bin kişiye çıktı. Sanayimizde 13 binden fazla kişiye iş ve aş imkânı sağladık. İnşaat aşamasındaki firmalarımızın da devreye girmesi ve ekonomideki sıkıntıların azalmasıyla birlikte çalışan sayısının 2027 yılında 55 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz. Son 8 yıllık dönemde, Eskişehir OSB’de 327 yatırımcıya 561 futbol sahası büyüklüğündeki toplam 4 milyon metrekarelik bir alan tahsis edilmiştir”

Yüksek teknoloji içermeyen yatırımları bölgemize almıyoruz

Son 2 yılda enflasyonunun ve faiz oranlarının yüksek seyretmesi nedeniyle, ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de sanayi yatırımlarında ciddi bir durgunluk yaşandığını ve devam ettiğini belirten Küpeli, şu görüşlere yer verdi: “İnşallah ekonomideki olumlu seyre bağlı olarak canlanma olacağını düşünüyoruz. Burada şunu da açıkça belirtmek isterim. Artık çok yüksek su kullanan, bizim çevre kriterlerimize uymayan, sanayiye katma değer sağlamayan, yüksek teknoloji içermeyen yatırımları bölgemize almıyoruz. Bu kriterlere uymayan birçok başvuru geliyor ama biz onlara yatırım izni vermiyoruz.

2,5 milyon m2’lik bir alanı daha OSB ilan ettirdik

Diğer olumlu bir gelişmede son 8 yıllık dönemde OSB’deki kuruluşların ihracatı 1,7 milyar dolardan 2,5 milyar dolara çıkmıştır. Ekonomideki durgunluğun ortadan kalkmasıyla bu rakam daha da hızlı artacaktır. Bu arada 1. gelişme bölgemiz olan İmişehir’de arsa tahsislerinde yüzde 99’luk bir orana ulaştık. bizim ilk öngörülerimiz 2026 yılı sonu gibi buraların ancak dolabileceğini düşünürken, yatırımcılarımızdan gelen büyük taleple neredeyse 2023 yılı sonunda büyük bölümü tahsis edilmişti. Bizde buna bağlı olarak bu bölgedeki altyapı yatırımlarımızı hızlandırdık ve büyük ölçüde tamamlamış durumdayız. İmişehir’den Ankara yoluna çıkış konusunda da önemli bir yatırımı tamamlayarak geçen yıl sonunda bağlantı yolunu kullanıma açtık. Geçtiğimiz dönemde çalışmalarını tamamladığımız ve mevcut OSB alanımıza komşu olan 2,5 milyon m2’lik bir alanı daha OSB ilan ettirdik ve o kısımda da parça parça kamulaştırmalarımıza başladık.

4 yıl tüm projeleri kusursuzca tamamlama dönemidir

Büyük yatırımlar için hazırladığımız Kalkanlı bölgesinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Şimdi elimizde 5 milyon m2’lik büyük bir rezerv alanımız yatırımlar için hazır durumda. Eskişehir sanayisinin yüzde 80’ini bünyesinde barındıran OSB’mizde siz sanayi kuruluşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla her yıl toprak altında kalan ve görülmeyen milyonlarca liralık, birçok altyapı yatırımını gerçekleştirdik. Bu kapsamda son 4 yılda toplam 2 milyar 336 milyon TL tutarında yatırım yapmışız. Bunun dolar karşılığı ise 88 milyon dolara tekabül ettiğini özellikle belirtmek isteriz.

OSB’yi dünyanın gıptayla baktığı bir merkez yapacağız

Önümüzdeki 4 yıl; tüm projeleri kusursuzca tamamlama dönemidir! 2030 yılına geldiğimizde; OSB’mizdeki firma sayısının bini aşmış, çalışan sayımızın 60 bin kişiye ulaştırmış, ihracatımızı 3,5 milyar dolara çıkarmış, Türkiye’nin en yeşil, en teknolojik ve en sosyal OSB’sini inşa etmiş bir yönetim olarak bayrağı teslim etmek istiyorum. Eskişehir sanayicisi feraset sahibidir; emeği, çalışmayı, yatırımı ve istikrarı görür. Bu benim Eskişehir’e ve sizlere olan vefa borcumdur. Önümüzdeki 4 yılımızda, el ele, gönül gönüle vererek Eskişehir OSB’yi dünyanın gıptayla baktığı bir merkez yapmak için 8 yıldır olduğu gibi aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz OSB yönetimi olarak yatırımlarımızı her yıl daha da arttırarak, sizden emanet aldığımız kaynakları yine sizlerin geleceği için en iyi şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. Zirvede aldığım bu bayrağı, daha yüksek zirvelere çıkarıp, emaneti bizden daha ilerilere taşıyacak genç sanayicilere bırakmayı hedefliyorum.