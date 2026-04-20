Küpeli “Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunma sorumluluğumuz var”

Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, eşi Ferdağ Küpeli ile birlikte OSB’nin katkılarıyla Kirli Önlük Sanat Evi tarafından düzenlenen “Gelecek Bizim Eserimiz” Enstalasyon Sergisi açılışına katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında EOSB Yaşam Park Çok Amaçlı Kongre ve Toplantı Salonunda, 205 çocuğun eserlerinin yer aldığı serginin açılışında konuşan Başkan Küpeli, Eskişehir’in eğitim, kültür ve sanat alanındaki öncü rolüne dikkat çekerek, çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Yaşam Kültürü inşa etmeyi hedefledik

Yaşam Park’ta gerçekleştirilen bu tür etkinliklerle sadece bir alan değil, bir yaşam kültürü inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Küpeli, ailelerin, çocukların ve gençlerin bir araya geldiği üretken bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Küpeli, “Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen başta Kirli Önlük Sanat Evi olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizler bizlere umut veriyorsunuz” dedi.

Açılışa önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gönenli katıldı.