Küpeli "Eskişehir OSB olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz"

Eskişehir/Ekonomi

Kuruluşunun 56. yılına ulaşan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), yarım asrı aşan tecrübesiyle Türkiye sanayisinin stratejik merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Sanayide planlı büyümenin, üretimde verimliliğin ve nitelikli istihdamın güçlü bir örneği olan Eskişehir OSB, bugün yalnızca Eskişehir’in değil, ülkemizin de kalkınmasına önemli katkılar sunuyor. 34 milyon metrekarelik alanı, 916 firması ve 53 bin 386 çalışanıyla faaliyet gösteren Eskişehir OSB, sahip olduğu bu büyüklükle Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi konumunda bulunuyor. Yüksek katma değerli üretim yapısı, teknoloji odaklı yatırımları ve çevreci yaklaşımıyla Eskişehir OSB, sanayinin dönüşümüne yön veren merkezlerden biri haline gelmiş durumda.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bölgenin 56. yılı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “1969 yılında temelleri atılan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, bugün 56 yıllık birikimiyle güçlü bir sanayi ekosistemine dönüşmüştür. Geçmişten aldığımız tecrübe ve sanayicilerimizin vizyonu sayesinde her geçen yıl büyüyen, gelişen ve yenilenen bir OSB yapısını hayata geçiriyoruz. Üretimde kaliteyi, yatırımlarda sürdürülebilirliği ve insan kaynağında niteliği önceleyen bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Ulaştığımız 34 milyon metrekarelik büyüklük, artan firma sayımız ve istihdam kapasitemiz; Eskişehir OSB’nin yatırımcılar için ne denli güçlü bir cazibe merkezi olduğunun açık göstergesidir. Enerji verimliliği, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanlarında attığımız adımlarla sanayimizin geleceğini bugünden inşa ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden bu yana Eskişehir OSB’nin bugünlere ulaşmasında emeği bulunan tüm geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımıza, Üyelerimize ve çalışanlarımıza; bugün bu sorumluluğu aynı özveri ve kararlılıkla sürdüren mevcut Yönetim Kurulumuza, OSB Müdürlüğümüzün fedakârca görev yapan tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Eskişehir OSB olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemize değer katmaya aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.”