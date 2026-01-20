Küpeli “Eskişehir teknoloji liginde kalıcı bir oyuncu oldu”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Ankara Sanayi Odası tarafından yayımlanan “İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi (ASO-İLTEK) 2025” sonuçları, Eskişehir’in güçlü sanayi altyapısı, teknoloji odaklı üretim kapasitesi ve sanayi-üniversite iş birlikleriyle Türkiye’nin teknoloji üreten öncü şehirleri arasındaki konumunu sürdürdüğünü ortaya koydu. Beş ana başlık altında 37 göstergeyle hazırlanan endekste yüksek katma değerli üretim yapısı ve nitelikli insan kaynağıyla öne çıkan Eskişehir, Ankara ve İstanbul’un ardından üçüncü sırada yer aldı.

Küresel ölçekte bir üretim ekosistemine sahibiz

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yaptığı açıklamada Eskişehir’in üretim gücünün teknolojiyle bütünleştiğine dikkat çekerek, “Eskişehir, uzun yıllardır planlı sanayileşme, güçlü insan kaynağı ve üniversite–sanayi iş birliği sayesinde Türkiye’nin en yüksek teknolojiyle üretim yapan şehirlerinden biri konumundadır. Bugün havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, motor ve makine üretimi gibi stratejik alanlarda sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte rekabet eden bir üretim ekosistemine sahibiz. ASO-İLTEK 2025 raporunda ortaya konulan veriler, bu yapının tesadüf olmadığını ve Eskişehir’in teknoloji liginde kalıcı bir oyuncu haline geldiğini açıkça göstermektedir” dedi.

Elde edilen başarının önemli olmakla birlikte yeni sorumluluklar da getirdiğini vurgulayan Küpeli, “İstanbul ve Ankara ile birlikte ilk üçte yer almak elbette gurur verici. Ancak biz bu başarıyı bir sonuçtan ziyade yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Endekste görülen en küçük gerileme sinyallerini dahi, dijitalleşme, Ar-Ge, yeşil dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarımızı daha da hızlandırmamız gerektiğine dair bir uyarı ve ödev olarak değerlendiriyoruz. Küresel rekabetin bu denli sertleştiği bir dönemde, mevcut kazanımları korumak kadar onları ileriye taşımak da büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“Yüksek teknolojili ürün ihracat oranını artırmayı hedefliyoruz”

Eskişehir OSB’nin dönüşüm odaklı vizyonuna da değinen Nadir Küpeli, şu ifadeleri kullandı: “Eskişehir OSB olarak sanayicilerimizin dijital dönüşüm süreçlerini destekleyen projeleri hayata geçiriyor, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü üretimin merkezine yerleştiriyoruz. Amacımız, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracat içindeki payını yüzde 30’ların da üzerine çıkararak, katma değerli üretimi kalıcı hale getirmektir. Aynı zamanda nitelikli iş gücünü bölgemizde tutacak eğitim, mesleki gelişim ve yaşam kalitesini artıran çalışmaları da sanayileşmenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.”

Eskişehir’in teknoloji yolculuğunun kararlılıkla süreceğini belirten Küpeli, “Dijitalleşme, Ar-Ge, sürdürülebilirlik ve katma değerli üretim ekseninde attığımız her adım, Eskişehir sanayisinin geleceğini daha da sağlamlaştırmaktadır. Eskişehir, teknoloji liginde sadece yerini koruyan değil, üst sıralardaki konumunu güçlendiren ve örnek gösterilen bir şehir olmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.