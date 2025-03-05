Küpeli “Eskişehir yeni bir cazibe merkezi kazandı”

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Eskişehir OSB Yaşam Parkı’ndaki tesisler birer birer tamamlanarak hizmete giriyor. Son olarak kullanıma açılan Eskişehir OSB Kongre ve Toplantı Salonu, modern teknik altyapısı, geniş toplantı alanları ve çok yönlü donanımıyla dikkat çekiyor. 3200 metrekarelik alan aynı anda üç farklı toplantının düzenlenebileceği toplam 1000 kişilik salon, iki VIP toplantı odası, geniş fuaye alanları ve tam donanımlı endüstriyel mutfağı ile yerel ve ulusal çapta organizasyonlar için ideal bir merkez olacak.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri çalışmaları sona eren salonda incelemelerde bulundu. Başkan Küpeli, Yaşam Parkta yer alacak Eskişehir OSB Kongre ve Toplantı Salonun, Eskişehir sanayisi ve kent için büyük bir kazanım olacağını belirtti. Küpeli, bu proje ile birlikte Eskişehir’in ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek yeni bir cazibe merkezi kazandığını vurguladı.

Eskişehir iş dünyası için yeni bir çekim merkezi

Küpeli, modern tesisin etkinlikler ve toplantılar açısından bölgeye önemli bir dinamizm katacağını vurgulayarak, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin yalnızca üretim alanlarından ibaret olmadığı anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Yaşam Parkta, sanayicilerimize ve şehrimize çok önemli bir tesisi daha kazandırıyoruz. Eskişehir OSB Kongre ve Toplantı Salonu, iş dünyasının kongre, toplantı ve çeşitli organizasyonlarını en verimli şekilde gerçekleştirebileceği, modern altyapısıyla her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir merkez olarak inşa edildi” diye konuştu.

Eskişehir'in ticari kapasitesine katkı sağlayacak

Küpeli, tesisin sağladığı imkanlarla Eskişehir’in iş dünyasında ve sanayi sektöründe daha fazla etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, “Bu salon, sadece Eskişehir OSB için değil sanayimiz ve şehrimiz için büyük bir kazanım olacak. Salonumuz özellikle aynı anda farklı toplantıların yapılabilmesi, VIP salonları, fuaye alanı, teknik donanımı ve tam kapsamlı mutfağı ile hem yerel hem de ulusal düzeydeki büyük etkinlikler ve toplantılar için çok önemli bir çekim merkezi olacağına inanıyorum. Bu tesis, sanayimize dinamizm katacak ve Eskişehir’in ticari kapasitesine de önemli katkıda bulunacak” dedi.