Küpeli “Eskişehir’in 60 yıllık otomotiv hayali yeniden hayat buluyor”

Eskişehir/Ekonomim

Çin merkezli otomotiv markası SWM Motors, Türkiye’deki üretim hedeflerini adım adım hayata geçiriyor. Marka, Urzema Holding bünyesindeki Urzat Otomotiv A.Ş. aracılığıyla, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) kuracağı tesisle 2025 yılı içinde üretime başlamayı planlıyor. Yeni yatırımla birlikte, ilk etapta Türkiye iç pazarına yönelik üretim gerçekleştirilmesi hedeflenirken, kısa vadede ihracat faaliyetlerine de başlanması öngörülüyor. Üretim hattından ilk araçların inmesi için hazırlıklar ve yatırımlar hızla devam ediyor.

“Eskişehir yatırım için uygun bir ekosistem sunuyor”

Toplantıda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, SWM Motors’un Türkiye’deki ilk üretim yatırımını Eskişehir’de gerçekleştirecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu önemli yatırımın Eskişehir’in sanayi gücünü daha da artıracağını ve istihdama ciddi katkı sağlayacağını vurgulayan Aksoy, “SWM Motors’un ilimizde hayata geçireceği bu önemli yatırım, Eskişehir’in sanayi gücüne güç katarken, istihdam açısından da önemli bir değer yaratacaktır. Bu tür yatırımlar, sadece ekonomik katkılarıyla değil, aynı zamanda teknoloji transferi, yenilikçilik ve yerli üretim kapasitemizin gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Eskişehir, sahip olduğu nitelikli iş gücü, organize sanayi bölgesinin güçlü altyapısı ve sanayiye yönelik kurumlar arası güçlü iş birliği kültürü ile yüksek katma değerli yatırımlar için son derece uygun bir ekosisteme sahiptir. SWM Motors’un ilimizi tercih etmesi, bu potansiyelin somut bir göstergesidir” diye konuştu.

Kritik bir kilometre taşı

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, SWM Motors’un motorlu, elektrikli ve hibrit araçların montaj ile test faaliyetlerini Eskişehir’de gerçekleştirecek olmasının, kentin 60 yıllık otomotiv üretme hayalini yeniden canlandıracağını vurguladı. Küpeli, "SWM'in faaliyetlerini Eskişehir’de gerçekleştirecek olması, şehrimizin 60 yıllık otomotiv üretme hayalini yeniden canlandıracaktır. Devrim otomobilleriyle başlayan bu serüven, bugün yeni bir boyut kazanarak Eskişehir’in otomotiv sanayisinde, tıpkı havacılık, raylı sistemler ve beyaz eşya sektörlerinde olduğu gibi, Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmesinde kritik bir kilometre taşı olacaktır” diye konuştu.

Eskişehir OSB olarak yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi destekleyen yatırımlara öncelik verdiklerini belirten Küpeli, “Eskişehir OSB olarak, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi destekleyen yatırımları her zaman önceliklendiriyoruz. SWM Motors’un bölgemizi tercih etmesi, Eskişehir’in sanayi vizyonuna duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Güçlü altyapımız ve yatırımcı dostu yaklaşımımızla bu sürecin her aşamasında yatırımcımızın yanında olacağız. SWM Motors’un Eskişehir OSB’de kuracağı üretim tesisi ile birlikte bölgemize önemli düzeyde istihdam sağlanacak; teknoloji transferi ve yüksek katma değerli üretimle sanayimize büyük katkılar sunulacaktır” dedi.

Ertaş "Ülke ekonomisine ivme kazandıracak"

Konuşmaların ardından Urzema Holding A.Ş. CEO’su Murat Ertaş, SWM Motors’un Eskişehir OSB’de hayata geçireceği üretim tesisiyle ilgili teknik detayları paylaştı. Türkiye’nin otomotiv sektöründe üretim üssü olma yolunda ilerlediği bu süreçte, SWM Motors’un Eskişehir’deki yatırımı, yerli sanayiye ve ülke ekonomisine yeni bir ivme kazandıracak.

Toplantıya kimler katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriye Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hasan Öztürk, Urzema Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Haşim Öztürk, Atmo Group Yönetim Kurulu Başkanı Sergei Kiselev, Urzema Holding CEO’su Murat Ertaş, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’nin yanı sıra belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.