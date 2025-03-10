Küpeli "Eskişehir'in toplam ihracatı 11 kat arttı"

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Eskişehir, yüksek teknoloji ihracatında Türkiye’nin en güçlü şehirlerinden biri olmaya devam ediyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, son 22 yılda kentin yüksek teknoloji ürün ihracatında büyük bir ivme yakaladığını belirterek, Eskişehir’in rekabetçi üretim altyapısını daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını söyledi. Eskişehir’in ihracattaki başarısını rakamlarla açıklayan Küpeli, Eskişehir’in toplam ihracatının 11 kat arttığını, Türkiye genelinde ise bu artışın 6,6 kat olduğunu ifade etti. Aynı dönemde Eskişehir’in yüksek teknoloji ürün ihracatı 68 milyon dolardan 569 milyon dolara yükselirken, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının 2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara çıktığını aktardı. Küpeli, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatındaki artışın %317, Eskişehir’in ise %737 olduğunu vurgulayarak, Eskişehir’in bu alandaki başarısının ülke ortalamasının iki katından fazla olduğunu belirtti.

Başkan Nadir Küpeli açıklamasının devamında, “2002-2024 yılları arasında Eskişehir’in yüksek teknoloji ürün ihracatının toplam il ihracatımız içindeki payı ortalama yüzde 33,1 oldu. Bu oran ile Türkiye’de birinci sırada yer alıyoruz. 22 yıllık dönemde Türkiye’nin ortalama yıllık ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat payı ise yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiş durumda. Eskişehir, yıllık ihracat miktarına göre gerçekleştirdiği yüksek teknoloji ürün ihracatıyla ülkemizin göz bebeği şehirlerinin ilk sırasında yer alıyor” ifadelerinde bulundu.

Havacılık ve savunma sanayinde büyüme sürüyor

Küpeli, Eskişehir’in havacılık ve savunma sanayiinde önemli bir üretim merkezi haline geldiğini söyledi. Bu sektörde 100’e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Küpeli, nitelikli iş gücü ve gelişmiş üretim yetenekleri sayesinde Eskişehir’in bu alanda daha da güçlendiğini ifade etti. Başkan Küpeli yürüttükleri projelerle bu üretim altyapısını desteklediklerini aktararak, “Kurduğumuz EOSB Meslek Lisemiz ile sanayimizin yetişmiş işgücü ihtiyacını en iyi şekilde karşılıyoruz. MEGEM ile mesleği olmayan gençlere 3 aylık ücretsiz yoğun eğitimler vererek onları sanayiye kazandırıyoruz. ESBEM aracılığıyla sanayi çalışanlarını 13 meslek dalında sınavlara tabi tutarak belgelendiriyor ve yetkinliklerini artırıyoruz. ATAP’ta yüzlerce yüksek teknolojili ürün, sistem ve yazılım geliştiren firmalara ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca, AB kaynaklarıyla hayata geçirdiğimiz ETİM sayesinde sanayimize inovasyon çözümleri sunarak firmaların rekabet ve teknoloji geliştirme kapasitelerine önemli katkılar sağlıyoruz. Şimdi BEBKA’nın mali katkılarıyla gerçekleştireceğimiz 2 projemizle MEGEM’in test alt yapısında çok önemli bir NDT Test merkezi kurarken, diğer projemizle de sanayimizde ihtiyaç duyulan 2 yeni meslek dalında daha MEGEM’de işsiz gençlere ücretsiz eğitim vermeye başlayacağız” dedi.

Teknopark yatırımları hızlanıyor

Başkan Küpeli, Eskişehir’in yüksek teknoloji alanındaki girişimcilik potansiyelini daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, “Eskişehir’in yüksek teknoloji alanında girişimcilik yeteneğini daha ileri taşımak ve bu alanda çalışan gençlere ve akademisyenlere yeni çalışma ve Ar-Ge alanları ortaya çıkarmak için yoğun bir şekilde çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda Eskişehir Teknik Üniversitesi içerisinde ATAP’ın yeni hizmet tesislerini çok yakın zaman içinde hizmete açacağız. Bu yeni tesislerimiz sayesinde teknoparkta çalışma yapan ve bunun için yer bekleyen birçok yeni girişimci ve akademisyenimiz burada Ar-Ge çalışmalarına ve yeni ürün geliştirme çalışmaların başlayacaklar. Yeni merkezimiz Eskişehir’in yüksek teknolojili ürün üretme kapasitesini geliştirmek yönünden çok ciddi sağlayacak” diye konuştu.