Küpeli "Eskişehir’in üretim gücü, bu gençlerin enerjisiyle geleceğe taşınacak"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi A.Ş. (MEGEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen Meslek Eğitim Kurslarının 45. dönemi sonunda toplam 90 kursiyer mezun olarak sanayide iş hayatına atıldı.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM’in kurulduğu günden bu yana sanayiye nitelikli iş gücü kazandırma hedefiyle önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayarak, “Sanayimizin sürdürülebilir büyümesinin en önemli dayanağı, yetişmiş insan gücüdür. MEGEM, bu anlayışla yıllardır binlerce gencimize hem meslek hem de gelecek kazandırıyor. Mezun olan gençlerimizin Eskişehir sanayisinde kalıcı ve üretken bir şekilde yer alacağına yürekten inanıyorum. Onları tebrik ediyor, emek veren tüm eğitmenlerimize ve bu sürece destek olan sanayicilerimize teşekkür ediyorum” dedi

Eskişehir’in üretim gücü gençlerle geleceğe taşınacak

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB’nin eğitim ve istihdam alanındaki vizyonuna da değinerek, “Biz Eskişehir OSB olarak sadece üretim yapan bir bölge değil, aynı zamanda insan kaynağına yatırım yapan bir ekosistemiz. MEGEM’de verilen eğitimler, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirirken gençlerimize de güçlü bir kariyer fırsatı sunuyor. Amacımız, her gencimizin bilgiyle, beceriyle ve özgüvenle donanarak sanayide kalıcı bir yer edinmesi. Eskişehir’in üretim gücü, bu gençlerin enerjisiyle geleceğe taşınacak” diye konuştu.

2607 kişiyi mezun ederek sanayiye kazandırdık

MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya bugüne kadar toplam 2607 kursiyerin MEGEM’den mezun olarak sanayiye kazandırıldığını belirterek, “MEGEM, sadece bir eğitim merkezi değil; aynı zamanda Eskişehir sanayisinin geleceğini şekillendiren bir okul, bir üretim yuvasıdır. MEGEM olarak 5 ana meslek dalımıza, halen sürmekte olan BEBKA mali desteğiyle İş ve Meslek Odaklı Üretken İnsan ve Kadın Yetiştirme Projesi kapsamında Plastik Enjeksiyon Operatörlüğü ve Makine Pres Operatörlüğü olmak üzere 2 yeni meslek dalını daha ekleyeceğiz. Böylece sanayimizde ihtiyaç duyulan meslek dalı sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Yıllık mezun sayımızı 2026 yılında yapılacak yatırımların devreye girmesiyle önce 750’ye sonrada, bin kişiye çıkarmayı planlıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm eğitmenlerimizi ve kurumumuzu destekleyen sanayicilerimizi de tebrik ediyorum. Mezun olan tüm gençlerimize hayat boyu başarı diliyorum” şeklinde konuştu.