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Küpeli "Faiz indirimi üretim ve yatırımı destekleyici bir adım"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararını üretim ve yatırımı destekleyici bir adım olarak değerlendirdiklerini aktararak, “faiz oranlarının yanı sıra, enflasyon ve döviz kuru gibi ekonomik göstergelerde de istikrar sağlanması, sanayicilerimizin geleceğe daha güvenle bakabilmesi için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Haber Merkezi
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Küpeli "Faiz indirimi üretim ve yatırımı destekleyici bir adım"
EOSB Başkanı Nadir Küpeli
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ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararında beklentiler doğrultusunda faiz indirimine gitti ve politika faizini 250 baz puan indirip, %47,5'ye çekti. Faiz indirimine ilişkin açıklamalarda bulunan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı, üretim ve yatırımı destekleyici bir adım olarak değerlendirilebilir. Özellikle sanayicilerimiz açısından finansmana erişim koşullarının iyileştirilmesi, yatırımların hızlanmasına ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır. Ancak, faiz oranlarının yanı sıra, enflasyon ve döviz kuru gibi ekonomik göstergelerde de istikrar sağlanması, sanayicilerimizin geleceğe daha güvenle bakabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Eskişehir OSB olarak, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politikaların hayata geçirilmesini yakından takip ediyoruz ve bu sürece katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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