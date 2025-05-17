Küpeli "Mesleki eğitimle geleceğe yön verin"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Mesleki Eğitime El Ver, Geleceğime Yön Ver” Projesi kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Programda İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Ceylan Yavuz da yer aldı. Mezunu olduğu okulda gençlerle buluşan Başkan Küpeli hem hayat hikayesini anlattı hem de sanayi ve iş dünyasındaki tecrübelerini genç nesille paylaştı. Küpeli, gençlik yıllarında kurduğu hayallerden, karşılaştığı zorluklara ve başarıya giden yoldaki dönüm noktalarına kadar birçok önemli detayı öğrencilerle paylaştı. Ailesinden aldığı değerlerle büyüdüğünü belirten Küpeli, “Bugün geldiğim noktada bu okulun ve aldığım eğitimin çok büyük payı var. Sizler de kendinize güvenin, çok çalışın ve asla pes etmeyin” dedi.

Çırak olmadan usta olunmaz

İlk iş deneyimlerinden sanayi dünyasındaki adımlarına, liderlik vasıflarını nasıl kazandığına dair samimi açıklamalarda bulunan Küpeli, iş hayatında örnek aldığı kişileri de gençlerle paylaştı. Gençlere hitaben yaptığı konuşmasında, girişimci ve meraklı olmaya teşvik eden Küpeli, meslek liselerinin çok kıymetli olduğunu söyledi. “Çırak olmadan usta olunmaz. Risk almaktan korkmayın, hayal kurun ve çalışmaktan asla vazgeçmeyin” diyen Küpeli, iş hayatında sabrın ve sadakatin önemine dikkat çekti. Başkan Küpeli, gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sunacak önerilerde bulunarak onları geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmaları yönünde teşvik etti.