Küpeli " okulumuz Türkiye’nin en gözde ve en iyi okulu haline geldi"

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen açılış törenine, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç, Denetim Kurulu Üyesi Hasan Hakan Bayar, Okul Müdürü Bülent Seğmen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören, Atatürk büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasında söz alan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, okulun kısa sürede kazandığı başarılarla Türkiye’nin en gözde meslek liselerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Başkan Küpeli bu yıl da okula ciddi bir başvurunun olduğunu aktararak, “Bu yıl okulumuza yine ciddi sayıda bir başvuru aldık. 1168 aşkın gencimiz okumuza girmek için ön başvuruda bulundu. Uzun ve zorlu bir mülakat sonucunda başarılı ve istekli olan 390 yeni öğrencimizin okumuza kaydını yaptık. Ülkemizin en iyi ve en donanımlı meslek lisesinde yepyeni bir hayata başlıyorsunuz. Mezun olduğunuzda sizleri sanayimizde güzel bir gelecek bekliyor. 2019’da diktiğimiz fidan, artık kök saldı, büyüdü ve son 2 yıldır artık meyvelerini vermeye başladı. Bundan son derece mutluyuz. Son 3 yılda toplam 721 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla okulumuzun öğrenci sayısı 1488 kişiye ulaşmış durumda. Bu tablo verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğini, okulumuza gönül veren herkesin çabasının geleceğe ışık tuttuğunu gösteriyor” dedi.

Okulumuz, Türkiye’nin en gözde ve en iyi okulu haline gelmiştir

Başkan Küpeli, öğrencilere yönelik konuşmasında, okulun sunduğu modern altyapı ve eğitim olanaklarından bahsederek, “Türkiye’deki en iyi makine donanım altyapısı, atölyeleri, derslikleri, spor tesisleri ve fiziki imkânlara sahip bir okulunuz var. Bu imkânların her biri sizlerin gelecekte daha donanımlı, daha özgüvenli ve hayata daha güçlü adımlarla atmanız için hazırlandı. Bugün sahip olduğunuz bu fırsatlar, yarının başarı hikâyelerinin temeli olacaktır. Okulumuz gerek modern teknik altyapısıyla gerekse de öğrencilerimizin kısa sürede birçok alanda kazandıkları üstün başarılarla hızla ülkemizde marka bir okul olma yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerliyor. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, meslek liseleri kategorisinde, Türkiye’nin en gözde ve en iyi okulu haline gelmiştir. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve sizlere her zaman daha iyi bir eğitim sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, en iyi okul olmanın anlamı sadece bugünü değil, geleceği de en iyi şekilde inşa etmektir. Bu başarıda, siz kıymetli velilerimizin yoğun ilgisinin büyük payı var. Her yıl artan teveccühünüz bizlere güç veriyor” diye konuştu.

Her zaman bir idealiniz, bir hedefiniz olsun

Öğrencilere seslenen Başkan Küpeli, “Bu ülkenin geleceğine yön verecek en kıymetli hazinesiniz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir dava insanı olun. Üretken ve verimli, çevresine yararlı insan olmayı kendinize düstur edinin. Her zaman bir idealiniz, bir hedefiniz olsun. Amaçsız bir hayat, rotasız bir gemi gibidir; yönünüzü kaybetmeyin. Şunu asla unutmayın; her şey gelişmekte ve değişmektedir. Dünya sürekli yenileniyor, bilgi artıyor, teknoloji ilerliyor. Sizler de bu değişime ayak uydurmalı, daima kendinizi geliştirmelisiniz. Eğitim yöntemleri değişir, bilim değişir, teknikler gelişir; ama değişmeyen bir şey vardır: O da insani değerlerdir. İşte bu değerler, sizi her zaman doğruya, iyiye ve güzele götürecek en sağlam pusuladır. Size düşen görevse, bu değerleri taşımak, sahip çıkmak ve yaymaktır. Sizler, bilginizle, ahlakınızla, duruşunuzla ve üretkenliğinizle bu ülkenin geleceğine yön verecek en kıymetli hazinesiniz.”

Öğrencilerimizin donanımlı, üretken yetişmeleri en büyük hedefimiz

EOSB Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç, öğrencilere ve velilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyerek, “Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizin donanımlı, üretken ve vizyon sahibi bireyler olarak yetişmeleri en büyük hedefimizdir. Bu yolda onlara rehberlik eden değerli öğretmenlerimize ve her zaman en büyük destekçileri olan kıymetli velilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek çocuklarımızın başarı dolu bir geleceğe hazırlanacağına yürekten inanıyorum. Tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum” dedi.

Törende konuşan Okul Müdürü Bülent Seğmen ise, “Okulumuzda yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin sadece akademik başarı elde etmelerini değil, aynı zamanda ahlaki değerlerle donanmış, sorumluluk sahibi ve çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda öğretmenlerimizle birlikte büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemin öğrencilerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir yıl temenni ediyorum” diye konuştu.