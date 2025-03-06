Küpeli: "Öncelikli hedefimiz Eskişehir OSB’ye daha fazla yüksek teknoloji yatırımlarını çekmek"

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, son 22 yılda Eskişehir’in özellikle yüksek teknoloji ürün ihracatında uzmanlaşma düzeyinin her geçen yıl daha da arttığını belirterek, “Eskişehir’in son 22 yıllık dönemde ihracatı 11 kat artarken, Türkiye’nin ihracatı 6,6 kat artış göstermiş durumdadır. Aynı dönemde Türkiye’nin yüksek teknoloji ürün ihracatı 2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara çıkarken, Eskişehir’in yüksek teknoloji ürün ihracatı ise 68 milyon dolardan 569 milyon dolara yükselmiştir. Ülkemizin yüksek teknoloji ürün ihracındaki artış yüzde 317 iken, bu oran Eskişehir’de yüzde 737’yi bulmuştur. Eskişehir bu alanda ihracatını 8,4 kat arttırırken, ülkemiz ancak 4 kat arttırabilmiştir. 22 yıllık dönem toplam ihracatımız içinde yüksek teknoloji ürünlerin ihracatının eşik değeri ortalama yüzde 33,1 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekten bu veri Eskişehir ve ülkemiz açısından övünülecek bir değerdir” dedi.

Eskişehir, havacılık ve savunma sanayinde gücünü pekiştiriyor

Eskişehir’in havacılık ve savunma sanayinde sağladığı üretim ve uzmanlaşma sayesinde önemli bir havacılık kümelenmesine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Nadir Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Havacılık ve savunma sanayinde sağladığımız üretim ve uzmanlaşma ile ortaya çıkan havacılık kümemiz, bu alanda faaliyet gösteren, sayıları 100’e yaklaşan firmalarımız, onların üretim yetenek ve kabiliyetleri ile yetişmiş işgücü varlığımız bizler için çok değerli birer hazinedir. Bu üretim altyapısını desteklemek ve geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Kurduğumuz Özel EOSB Meslek Lisemiz ile sanayimizin yetişmiş işgücü ihtiyacını en iyi şekilde karşılarken, MEGEM ile mesleği olmayan işsiz gençlerimizi 3 aylık tamamen ücretsiz yoğun bir eğitimle sanayiye yeni işgücü olarak kazandırıyoruz. ESBEM ile sanayi işgücümüzü 13 meslek dalında sınavlara tabi tutup belgelendiriyor ve yetkinliklerini arttırıyoruz. ATAP’ta yüzlerce yeni yüksek teknolojili ürün, sistem ve yazılım geliştiren firmalara ev sahipliği yaparken, AB kaynaklarıyla hayata geçirdiğimiz ETİM’le sanayimizin birçok ürünün de inovasyon çözümleri sunarak onların rekabet ve teknoloji geliştirme kapasitelerine çok ciddi ve önemli kazanımlar sağlamaya devam ediyoruz.”

Başkan Küpeli, Eskişehir’in yüksek teknoloji alanındaki girişimcilik potansiyelini daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, “Eskişehir’in yüksek teknoloji alanında girişimcilik yeteneğini daha ileri taşımak ve bu alanda çalışan gençlere ve akademisyenlere yeni çalışma ve Ar-Ge alanları ortaya çıkarmak için yoğun bir şekilde çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda Eskişehir Teknik Üniversitesi içerisinde ATAP’ın yeni hizmet tesislerini çok yakın zaman içinde hizmete açacağız. Bu yeni tesislerimiz sayesinde teknoparkta çalışma yapan ve bunun için yer bekleyen birçok yeni girişimci ve akademisyenimiz burada Ar-Ge çalışmalarına ve yeni ürün geliştirme çalışmalarına başlayacaklar. Yeni merkezimiz Eskişehir’in yüksek teknolojili ürün üretme kapasitesini geliştirmek yönünden çok ciddi sağlayacak” diye konuştu.

ATAP GO, gençlerimiz için yeni bir başlangıç noktası olacak

Girişimciliğin geleceğimiz ve sağlık bir ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıdığını belirten EOSB Başkanı Nadir Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen ATAP Girişimcilik Ofisini (ATAP GO) de birkaç gün önce düzenlenen törenle hizmete açtık. Girişimcilere mentorluk, eğitim ve yatırımcıya erişim gibi birçok destek sunacak olan bu ofisimiz, Eskişehir’in inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor. ATAP GO, gençlerimiz için yeni bir başlangıç noktası olacak. Onları ticari hayata kazandırarak ülke ekonomisine katkı sağlamalarını sağlayacağız” ifadelerinde bulundu.