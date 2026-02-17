Küpeli "OSB'yi her yönüyle geliştirmeye devam ediyoruz"

Eskişehir/Ekonomim

Yaşam Park’ın, yalnızca bir sosyal tesis alanı değil; aynı zamanda Eskişehir OSB’nin sosyal yaşam vizyonunun en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Küpeli, bölge sanayicileri ve çalışanları için nitelikli sosyal donatı alanları oluşturmaya büyük önem verdiklerini belirtti. Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Küpeli, “Yaşam Park projemizi hayata geçirirken hedefimiz, sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın iş hayatı dışında da kaliteli zaman geçirebilecekleri, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri modern bir yaşam alanı oluşturmaktı. Bu kapsamda ticari birimlerimizi, spor tesislerimizi, çok amaçlı salonumuzu ve anaokulumuzu hizmete sunduk. Şimdi ise restoran projemizi en kısa sürede tamamlayarak bu alanı daha da güçlendireceğiz” dedi.

Sosyal ve insani altyapıya da yatırım yapıyoruz

Restoran binasının tamamlanmasıyla birlikte Yaşam Park’ın sosyal cazibesinin artacağını belirten Küpeli, tesisin hem sanayicilere hem de bölgede çalışan binlerce kişiye hizmet vereceğini ifade etti. Projenin mimari yapısı, fonksiyonel kullanım alanları ve modern tasarımıyla Yaşam Park bütünlüğüne değer katacağını dile getirdi. Küpeli ayrıca, Eskişehir OSB’de sadece üretim altyapısına değil, sosyal ve insani altyapıya da yatırım yaptıklarını belirterek, “Güçlü bir sanayi yalnızca üretimle değil, çalışanlarının sosyal yaşam kalitesiyle de desteklenmelidir. Biz de bu anlayışla bölgemizi her yönüyle geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.