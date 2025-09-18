Küpeli “Sanayicilerin yeni yatırımlara özendirilmesi gerekiyor”

Eskişehir/Ekonomi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), sanayicileri bilgilendirmeye yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’ne ilişkin detayların ele alındığı bilgilendirme toplantısı, Eskişehir OSB Yaşam Park Çok Amaçlı Kongre ve Toplantı Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. MYS Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Dr. Mehmet Yurdal Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, katılımcılara yeni sistemin sunduğu fırsatlar, teşvik unsurlarının kapsamı ve uygulama süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

“Yatırım teşvikleri en önemli destek mekanizmasıdır”

Toplantının açılışında konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yatırım teşvik sisteminin Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Küpeli, “Yatırım teşvik sistemi ülkemizde uzun yıllardır uygulanan ve dönem dönem günün ihtiyaçlarına, ekonomideki gidişata bağlı olarak değişikliklere uğrayarak bugüne kadar gelmiş olan önemli bir destek mekanizmasıdır. Bizler de hem kendi şirketimde hem de Eskişehir OSB’nin büyük yatırımlarında yatırım teşvik sistemini yoğun bir şekilde kullanıyoruz” dedi.

Nitelikli sanayi yatırımlarına ihtiyaç duyuyoruz

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların özel sektör yatırımlarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Küpeli, “Enflasyonist dönem, yüksek faiz ortamı ve son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle özel sektör yatırımlarında bir gerileme yaşanıyor. Oysa bizim çok daha fazla nitelikli sanayi yatırımlarına ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Sanayicinin yeni yatırımlara özendirilmesi gerekiyor. İşte burada etkin bir yatırım teşvik sisteminin önemi ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Başkan Küpeli konuşmasında Eskişehir OSB’nin son yıllardaki gelişimine dikkat çekerek “Bugün Eskişehir sanayisinin yüzde 80’i OSB’de üretim yapıyor. Sekiz yıl önce istihdamımız 40 bin kişiydi, bugün 50 bin kişiye ulaştık. 917 kuruluşumuz var; bunların 736’sı üretimde, 158’i inşaat, 23’ü ise proje aşamasında. 2030 yılında çalışan sayımızı 75 bine çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Yüksek katma değerli üretimi artırmalıyız”

Küresel rekabette yüksek katma değerli üretimin önemine değinen Küpeli, Eskişehir sanayisinin ihracatta yüzde 33 seviyesinde olan yüksek katma değerli ürün payını artırmaya odaklandıklarını söyledi. Türkiye ortalamasının yüzde 3,8 olduğuna işaret eden Küpeli, “Bunu hızla yüzde 5’e ardından da yüzde 10’a çıkarmamız gerekiyor. Bunun için üretim yapımızı dönüştürmeli, yüksek teknoloji yatırımlarını artırmalıyız. Burada en büyük görevlerden biri de teşvik sistemine düşüyor” dedi.

Küçük işletmelerden büyük sanayi kuruluşlarına kadar tüm firmaların mevcut sistemden daha etkin yararlanması gerektiğini vurgulayan Küpeli, “Eskişehir olarak teşvik sisteminden ölçeğimize göre daha fazla yararlanmamız gerektiğine inanıyorum. Sanayicilerimizin daha bilinçli ve istekli olmaları, devletin sunduğu tüm imkanlardan sonuna kadar faydalanmaları gerekiyor” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Sektörel ve öncelikli yatırımlara özel teşvikler anlatıldı

Toplantıda sanayicilere hitap eden MYS Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Dr. Mehmet Yurdal Şahin, yeni sistemin iş dünyasına sunduğu fırsatlara değindi. Şahin, konuşmasında “Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi” kapsamında kurgulanan Teknoloji Hamlesi Programı, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ve Stratejik Hamle Programı ile yatırımcılara sunulan desteklerin çok daha kapsamlı hale geldiğini söyledi. Yeni sistemin yalnızca büyük ölçekli yatırımları değil, aynı zamanda yereldeki sanayi girişimlerini de teşvik ettiğini belirtti.

Ayrıca Sektörel Teşvik Sistemi, Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi ve Hedef Yatırımlar Teşvik Sistemi ile yatırımcılara özel avantajlar sağlandığını aktaran Şahin, bu teşviklerin Türkiye’nin teknoloji yoğun üretim ve ihracat kapasitesini artırmaya dönük stratejik araçlar olduğuna vurgu yaptı. Bölgesel teşviklerin farklılıklarına da değinen Şahin, Türkiye’nin dört bölgeye ayrılarak desteklerin çeşitlendirildiğini, özellikle SGK prim desteği, vergi indirimi, faiz veya kâr payı desteği gibi unsurların süresinin ve oranlarının bölgelere göre değişiklik gösterdiğini ifade etti. Program soru-cevap bölümü ile sona erdi.