Küpeli "Sanayimiz güçlü kaldıkça Türkiye geleceğe daha güvenle bakacaktır"

Eskişehir/Ekonomi

Küresel ve ulusal ölçekte ekonomik dalgalanmaların belirgin şekilde hissedildiği 2025 yılı, sanayi sektörü açısından zorlu bir dönem olarak geride kaldı. Yüksek stok maliyetleri, kısalan vadeler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, işletmelerin üretim ve yatırım planlarını zorlaştırdı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde, bankacılık sisteminde yaşanan sıkışıklığın ve nakit akışındaki yavaşlamanın sanayiciler üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti. Küpeli, tüketici kredileri ile sanayicinin üretim odaklı finansman ihtiyacının aynı kriterlerle değerlendirilmesinin reel sektörü zorladığını vurguladı.

Üretim sürdürülebilirliği için finansmana erişim şart

Sanayicinin üretimini sürdürebilmesi için kesintisiz finansmana ihtiyaç duyduğunu ifade eden Küpeli, “Sanayicinin hammadde alabilmesi, enerji giderlerini karşılayabilmesi, ihracat ve istihdamını sürdürebilmesi için üretici ile tüketicinin finansman kriterlerinin mutlaka ayrıştırılması gerekiyor. Üretim yapan firmaların krediye erişiminin kısıtlanması yalnızca işletmeleri değil, üretim kapasitesi, ihracat ve istihdam üzerinden tüm ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Buna rağmen Türk sanayisi büyük bir direnç göstererek üretim ve istihdam dengesini korumaya çalıştı” dedi.

Zorlu koşullara rağmen yatırıma devam ediyoruz

Ekonomik koşulların etkisiyle yatırım iştahında belirgin bir yavaşlama yaşandığını belirten Küpeli, Eskişehir OSB’de arsa tahsis taleplerinin sınırlı kaldığını söyledi. Küpeli, “Geçtiğimiz yıl hiç başvuru almamıştık. 2025 yılında ise yalnızca 3 sanayi kuruluşuna toplam 84 bin metrekare alan tahsisi yapabildik. Bu tablo, yatırım ortamındaki temkinli bekleyişin açık bir göstergesidir” diye konuştu. Buna karşın Eskişehir OSB’nin altyapı ve üstyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Küpeli, 2025 yılı içinde yaklaşık 300 milyon liralık altyapı ve üstyapı yatırımı gerçekleştirildiğini, 20 bin 634 metrekare asfalt kaplama çalışmasının tamamlandığını kaydetti.

Ulaşım projelerimiz sanayicimizin önünü açıyor

Eskişehir OSB’nin lojistik gücünü artıracak önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Küpeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla, Hasanbey Lojistik Merkezi ile EOSB arasında 7,5 kilometrelik demiryolu bağlantısının temelinin atıldığını hatırlattı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ihracat ve lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ifade etti. Ayrıca, İmişehir OSB 1. Gelişme Bölgesi’nden Ankara–Bursa Karayolu’na doğrudan bağlantı sağlayan yolun tamamlanarak sanayicilerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Çalışanlarımızın yaşam kalitesine yatırımlar yaptık

Sanayinin yalnızca üretimden ibaret olmadığını vurgulayan Küpeli, çalışanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlara da önem verdiklerini söyledi. EOSB Yaşam Park içerisinde Çok Amaçlı Salon Kongre ve Toplantı Merkezi ve KAVİ Wellness Club Spor Tesislerinin hizmete açıldığını belirten Küpeli, Yaşam Park’ta bu yıl ilk kez Çocuk Şenliği düzenlendiğini, Özel Frigya Çocukları Anaokulu’nun 50 öğrenciyle faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı. OSB Camii inşaatının da devam ettiğini ifade etti.

Mesleki eğitimle yüksek istihdam başarısı yakaladık

Eğitim ve istihdam projelerinin Eskişehir OSB’nin öncelikli alanlarından biri olduğunu kaydeden Küpeli, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 5 ana dala bağlı 10 meslek dalında eğitim verildiğini, okulda 1488 öğrencinin bulunduğunu ve son 3 yılda 721 öğrencinin mezun olarak sanayide istihdam edildiğini söyledi. MEGEM aracılığıyla 18-35 yaş arası işsizlerin, tamamı ücretsiz ve 3 ay süren eğitimlerle sanayiye kazandırıldığını belirten Küpeli, bugüne kadar 3 bine yakın kursiyerin mezun olduğunu, işe yerleştirme oranının yüzde 90’ın üzerinde gerçekleştiğini ve yıllık mezun sayısının yaklaşık 470 kişi olduğunu açıkladı. Küpeli, 2026 yılında yapılacak yeni yatırımlarla kursiyer sayısının önce 750’ye, iki yıl içinde ise 1000 kişiye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Ayrıca ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin, 2021 yılından bu yana 4 bin 458 adaya sınav yaparak 3 bin 307 kişiyi belgelendirdiğini, hizmet verilen firma sayısının 162’ye ulaştığını ifade etti.

2026’da hedef öngörülebilirlik, teknoloji ve rekabet gücü

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Küpeli, daha öngörülebilir para politikaları ve fiyat istikrarının yatırım ortamını güçlendireceğine inandıklarını belirtti. Enflasyonla mücadelenin kritik önemde olduğunu vurgulayan Küpeli, “2026 yılında ise daha öngörülebilir para politikalarının, fiyat istikrarının güçlenmesiyle yatırım ortamına pozitif yansımasını bekliyoruz. Enflasyonun düşürülmesi her şeyden önce geliyor. Bu kapsamda sanayi kesimi enflasyonun düşürülmesi konusunda üzerine düşen görevi yerine getirdi. Aynı şekilde enflasyonun yükselmesine en önemli etkiye sahip hizmet sektöründe de gerekli önlemler alındığı takdirde, 2026 yılında enflasyon önemli ölçüde kontrol altına alınmış olacaktır. Yüksek teknolojiye dayalı üretim, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanlarında atılacak adımların yeni yılda rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz. Özellikle yabancı sermaye yatırımları açısından Türkiye’nin daha cazip hale getirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Eskişehir OSB’nin bugün 916 firma ve 53 bin çalışanıyla üretmeye devam ettiğini belirten Küpeli, “OSB’mizi yalnızca bir üretim alanı değil, yüksek teknolojiye, yeniliğe ve nitelikli insan kaynağına ev sahipliği yapan bir sanayi kampüsü haline getirme hedefimizi sürdürüyoruz. Sanayimiz ne kadar güçlü ve dirençli olursa, Türkiye geleceğe o kadar güvenle bakacaktır” dedi.