Küpeli: Sanayimiz maliyemize büyük katkılar sunuyor

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir İl Defterdarı Cemil Müsevitoğlu’nu ağırladı. Gerçekleşen görüşmede Başkan Nadir Küpeli, Eskişehir OSB’nin büyüme hedefleri ve bölgedeki yatırımlar hakkında İl Defterdarı Müsevitoğlu’na bilgi verdi.

Kalkınmanın lokomotif gücü olarak il ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini aktaran Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB ve sanayimiz ciddi bir büyüme dönemi içinde. Açılan her yeni sanayi tesisi istihdama ve üretime katkı, ihracata destek anlamına gelmektedir. Eskişehirli sanayiciler olarak ülkemiz için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Güçlenen sanayimizle her geçen yıl maliyemize daha büyük katkılar sunuyoruz” dedi.

Küpeli, sanayi kuruluşlarının vergi yükümlülüklerini titizlikle yerine getirdiğini belirterek, “Eskişehir OSB olarak üretim ve ihracatta elde ettiğimiz başarıların devamı için güçlü bir iş birliği ortamı oluşturmak istiyoruz” dedi.

İl Defterdarı Cemil Müsevitoğlu ise Eskişehir’in ekonomik kalkınmasında sanayi bölgelerinin kritik bir role sahip olduğunu ifade ederek, sanayi kuruluşlarının sürdürülebilir büyümesine destek olmak için her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Görüşmenin sonunda taraflar, Eskişehir ekonomisini daha ileriye taşıyacak projelerde iş birliği yapma temennisinde bulundu.