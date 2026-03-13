Küpeli "Sanayimizi ve yaşam alanlarını birlikte geliştiriyoruz"

Eskişehir/Ekonomi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir OSB Yaşam Park’ta faaliyet gösteren EOSB Özel Frigya Çocukları Anaokulu ile Kavi Wellness Club’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile birlikte tesisleri gezen Vali Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Erol Öz, Mustafa Gönenli, Denetim Kurulu Üyeleri Hasan Hakan Bayar, Hamit Alper Çelebi ve Bölge Müdürü Erhan Tatar da hazır bulundu. Ziyaretlerin ardından heyet, Eskişehir OSB Bölge Müdürlüğü’ne geçti. Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen görüşmede, Eskişehir OSB’nin mevcut yapısı, yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında Vali Yılmaz’a kapsamlı bilgi verildi.

Yılmaz: Tesisler sanayi bölgeleri için örnek nitelikte

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin üretim gücü, sanayi altyapısı ve sosyal donatı alanlarıyla Türkiye’de örnek organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu ifade etti. Bölgede yürütülen çalışmaların sanayiye ve şehir ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Yılmaz, yapılan yatırımların Eskişehir’in kalkınma sürecine değer kattığını vurguladı.

Vali Yılmaz, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, güçlü üretim altyapısı ve sanayiye sunduğu imkânlarla şehrimizin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Burada yürütülen çalışmaların hem sanayicilerimize hem de Eskişehir’in kalkınmasına değer kattığını görmekten memnuniyet duydum. Bölgede yalnızca üretim ve yatırım odaklı bir yapı değil, aynı zamanda çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal ve eğitim yatırımlarının da hayata geçirildiğini görmek son derece kıymetli. Eğitimden sosyal donatı alanlarına, spor ve yaşam alanlarından çocuklarımıza yönelik eğitim kurumlarına kadar oluşturulan bu bütüncül yapı, organize sanayi bölgelerinin yalnızca üretim yapılan alanlar değil, aynı zamanda güçlü birer yaşam ve gelişim merkezi olduğunun da güzel bir örneğini oluşturuyor. Eskişehir OSB’nin güçlü altyapısı ve vizyoner yönetim anlayışıyla önümüzdeki dönemde de hem şehrimizin hem de ülkemizin üretim gücüne önemli katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Küpeli "Kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Küpeli, “Sayın Valimizin bölgemizi ziyaret etmesi bizler için büyük bir memnuniyet. Eskişehir OSB olarak sanayicilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı ve en etkin şekilde cevap verebilmek amacıyla altyapı yatırımlarından mesleki eğitime, sosyal yaşam alanlarından teknoloji ve inovasyon odaklı projelere kadar pek çok alanda kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi için güçlü bir üretim altyapısının yanı sıra nitelikli insan kaynağının yetişmesi ve çalışanlarımızın yaşam kalitesinin artırılması da büyük önem taşıyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Yaşam Park projesi içerisinde eğitim kurumları, spor ve sosyal tesisler gibi pek çok imkânı bir araya getirerek bölgemizi yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda çalışanlarımız ve aileleri için modern bir yaşam alanı haline getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de sanayicilerimizin rekabet gücünü artıracak yatırımları hayata geçirmeye, bölgemizin üretim kapasitesini ve cazibesini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.