Küpeli, “Sanayimizin güçlü kalması, ülkemizin geleceğe daha güvenle bakmasının teminatıdır"

Ekonomik koşulların etkisiyle yatırım iştahında belirgin bir yavaşlama yaşandığını belirten Küpeli, Eskişehir OSB’de arsa tahsis taleplerinin sınırlı kaldığını söyledi. Küpeli, “Geçtiğimiz yıl hiç başvuru almamıştık. 2025 yılında ise yalnızca 3 sanayi kuruluşuna toplam 84 bin metrekare alan tahsisi yapabildik. Bu tablo, yatırım ortamındaki temkinli bekleyişin açık bir göstergesidir” diye konuştu. Buna karşın Eskişehir OSB’nin altyapı ve üstyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Küpeli, yıl içerisinde yaklaşık 300 milyon liralık altyapı ve üstyapı yatırımı gerçekleştirildiğini, 20 bin 634 metrekare asfalt kaplama çalışmasının tamamlandığını kaydetti.

Ulaşım projelerimiz sanayicimizin önünü açıyor

Eskişehir OSB’nin lojistik gücünü artıracak önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Küpeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla, Hasanbey Lojistik Merkezi ile EOSB arasında 7,5 kilometrelik demiryolu bağlantısının temelinin atıldığını hatırlattı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ihracat ve lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirten Küpeli, ayrıca İmişehir OSB 1. Gelişme Bölgesi’nden Ankara–Bursa Karayolu’na doğrudan bağlantı sağlayan yolun da tamamlanarak sanayicilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Çalışanlarımızın yaşam kalitesine yatırımlar yaptık

Sanayinin yalnızca üretimden ibaret olmadığını vurgulayan Küpeli, çalışanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlara da büyük önem verdiklerini ifade etti. EOSB Yaşam Park içerisinde Çok Amaçlı Salon Kongre ve Toplantı Merkezi ile KAVİ Wellness Club Spor Tesislerinin hizmete açıldığını belirten Küpeli, Yaşam Park’ta bu yıl ilk kez Çocuk Şenliği düzenlendiğini, Özel Frigya Çocukları Anaokulu’nun 50 öğrenciyle faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı. Küpeli ayrıca OSB Camii inşaatının da devam ettiğini söyledi.

Mesleki eğitimle yüksek istihdam başarısı yakaladık

Eğitim ve istihdam projelerinin Eskişehir OSB’nin öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu kaydeden Küpeli, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 5 ana dala bağlı 10 meslek dalında eğitim verildiğini, okulda 1.488 öğrencinin bulunduğunu ve son üç yılda 721 öğrencinin mezun olarak sanayide istihdam edildiğini dile getirdi.

MEGEM aracılığıyla 18–35 yaş arası işsizlerin, tamamı ücretsiz ve üç ay süren eğitimlerle sanayiye kazandırıldığını belirten Küpeli, bugüne kadar 3 bine yakın kursiyerin mezun olduğunu, işe yerleştirme oranının yüzde 90’ın üzerinde gerçekleştiğini ve yıllık mezun sayısının yaklaşık 470 kişi olduğunu açıkladı. Küpeli, yapılacak yeni yatırımlarla kursiyer sayısının önce 750’ye, ardından 1.000 kişiye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Ayrıca ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin 2021 yılından bu yana 4.458 adaya sınav yaparak 3.307 kişiyi belgelendirdiğini, hizmet verilen firma sayısının ise 162’ye ulaştığını ifade etti.

Eskişehir OSB’nin teknoloji ve Ar-Ge ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalara da destek verdiğini belirten Küpeli, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi yerleşkesinde hayata geçirilen teknopark binasının, şehir ve bölge sanayisi açısından stratejik bir kazanım olduğunu vurguladı. Bu yatırımın, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirdiğini ve yüksek katma değerli üretime önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Eskişehir OSB’nin 916 firma ve 53 bin çalışanıyla üretimini sürdürdüğünü belirten Küpeli, “OSB’mizi yalnızca bir üretim alanı değil, yüksek teknolojiye, yeniliğe ve nitelikli insan kaynağına ev sahipliği yapan bir sanayi kampüsü haline getirme hedefimizi sürdürüyoruz. Sanayimiz ne kadar güçlü ve dirençli olursa, Türkiye geleceğe o kadar güvenle bakacaktır” dedi.