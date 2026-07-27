Küpeli “TEİ kısa sürede yaralarını saracaktır”

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Ziyaret kapsamında TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ile bir araya gelen Eskişehir OSB heyeti, yangın sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Eskişehir'in ve Türkiye'nin savunma ile havacılık sanayisi açısından stratejik öneme sahip kuruluşlarından biri olan TEI'nin faaliyetlerini kısa sürede normal seyrinde sürdüreceğine olan inanç ifade edildi.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yangının ardından kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve paydaşlardan gördükleri destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise TEI'nin yalnızca Eskişehir'in değil, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Küpeli, "TEI, ülkemizin yerli ve milli havacılık motorları alanındaki en değerli kurumlarından biridir. Yaşanan bu talihsiz olay hepimizi derinden üzmüştür. Ancak TEI'nin güçlü kurumsal yapısı, nitelikli insan kaynağı ve devletimizin desteğiyle bu süreci kısa sürede geride bırakacağına inanıyoruz. Eskişehir OSB olarak her zaman TEI'nin yanında olmaya ve üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız. Bir kez daha tüm TEI ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.