Küpeli "Üniversite-sanayi iş birliğini her zaman stratejik bir önceliğimiz"

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, üniversite-sanayi iş birliğinin stratejik bir öncelik olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada, bilgiyi üretime dönüştürmek, sanayimizle üniversitelerimizi daha da yakınlaştırmak ve katma değeri yüksek üretimi desteklemek adına çok önemli bir adım atıyoruz. Ar-Ge Buluşmaları sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda Eskişehir’in bilgiye, inovasyona ve sürdürülebilir büyümeye olan inancının bir göstergesidir” dedi.

Konuşmasında, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve akademik gücüyle birlikte hareket etmenin büyük bir kazanım olacağını belirten Küpeli, “Eskişehir OSB olarak bizler, üniversite-sanayi iş birliğini her zaman stratejik bir öncelik olarak gördük. Çünkü biliyoruz ki, geleceğin sanayisi; daha fazla araştırma yapan, Ar-Ge ile uğraşan, inovasyonu önceleyen, gelişen, dönüşen ve üreten bir anlayışla yükseliyor. Sanayi kuruluşlarımızın Ar-Ge ve tasarım merkezi yöneticileri ile ESTÜ’nün mühendislik bölümlerinin yetkililerini aynı masa etrafında buluşturarak ortak projeler geliştirmeyi, kritik alanlarda somut adımlar atılmasını sağlamayı ve üniversitemizin sahip olduğu teknik bilgi ve altyapının doğru şekilde tanıtılmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanayi potansiyeli üniversitelerimizle birleşmeli

Küpeli ayrıca, etkinliğin hayata geçmesinde emeği geçen başta ESTÜ Rektörlüğü ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı olmak üzere tüm akademisyenlere, sanayicilere ve Ar-Ge merkezlerine teşekkür ederek, “Eskişehir’in sanayi potansiyeli ile üniversitelerimizin bilimsel gücünü birleştirdiğimizde ortaya çıkacak sinerjinin, sadece ilimize değil, ülkemizin kalkınmasına da büyük katkı sunacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Onur Kaya yaptığı konuşmada, “Üniversite olarak temel amaçlarımızdan biri, yapılan çalışmaların sanayiye yönelik uygulamalara dönüştürülmesi ve bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlayacak sonuçların elde edilmesidir. Sanayicilerimiz ile yapacağımız iş birlikleri büyük önem taşıyor” ifadelerinde bulundu. ESTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife Apaydın Özkan ve Eskişehir OSB Proje Birimi Sorumlusu Duygu Yalnızoğlu ise yaptıkları konuşmalarda, üniversite-sanayi iş birliği potansiyeline dair bilgiler paylaştı.