Küpeli " Üniversiteler sanayiye entegre olarak ekonomiye katkı sağlamalı"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, Eskişehir OSB’nin yapısı, yürütülen projeler ve bölgenin sanayi alanındaki çalışmaları ele alındı. Başkan Küpeli, bölgenin gelişimi ve sanayi alanında yapılan yenilikler hakkında Rektör Adıgüzel’e detaylı bilgi verdi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Anadolu Üniversitesi ile iş birliği içinde çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Küpeli, bu iş birliklerinin sanayinin gelişimi açısından büyük bir katkı sunduğunu belirterek, “Eskişehir OSB olarak, üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz ortak projeler sayesinde sanayimizin rekabet gücünü artırıyor ve yenilikçi çözümler üretiyoruz. Anadolu Üniversitesi ile bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza attık ve bu iş birliğini daha da ileri taşımak istiyoruz” dedi.

Eskişehir OSB ile iş birliklerimizi güçlendireceğiz

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise üniversite olarak sanayiyle olan iş birliklerine büyük önem verdiklerini ve Eskişehir OSB ile ortak projeler yürütmeye devam edeceklerini belirtti. Prof. Dr. Adıgüzel, “Üniversiteler, yalnızca eğitim ve akademik çalışmalarla sınırlı kalmamalı, aynı zamanda sanayiyle entegre olarak topluma ve ekonomiye katkı sağlamalıdır. Bu kapsamda Eskişehir OSB ile gerçekleştirdiğimiz iş birliklerini daha da güçlendirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.