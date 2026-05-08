Küpeli "Üniversitelerimizin bilimsel birikimi ile sanayimizin üretim gücünü buluşturmalıyız"

Üniversite Sanayi iş birliği toplantısına Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ve ATAP A.Ş. Genel Müdürü Duygu Yalnızoğlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin artırılması ve teknolojik üretimin güçlendirilmesi konuları ele alındı. ATAP A.Ş. Genel Müdürü Duygu Yalnızoğlu, teknoparkın yapısı, faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. ETİM A.Ş. Genel Müdürü Zafer Gökavdan da kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, iş birliğini güçlendirmeye yönelik hedefleri paylaşarak; derin teknoloji geliştiren akademisyenlerin girişimciliğe yönlendirilmesi, ortak bir yapay zeka inisiyatifi kurulması ve “Yapay Zeka Uygulama Merkezi” oluşturulması, akademisyen girişimcilerin ürünlerinin ticarileştirilmesi, teknopark girişimcilerinin akademik destek almaya teşvik edilmesi ve sanayi için ortak problem havuzu oluşturularak TTO’lar ile iş birliğinin artırılması başlıklarına dikkat çekti.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise yaptığı değerlendirmede, üniversiteler ile sanayi arasında kurulacak güçlü ve sürdürülebilir iş birliklerinin katma değerli üretimi artıracağını belirterek, “Bilgi ve üretimin bir araya gelmesi hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından stratejik önem taşımaktadır. Üniversitelerimizin bilimsel birikimi ile sanayimizin üretim gücünü buluşturduğumuzda, yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi ve ihracat odaklı bir yapı oluşturabiliriz. Bu doğrultuda Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirecek her türlü iş birliğini destekliyoruz. Eskişehir’in sahip olduğu güçlü sanayi altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla bu sinerjiyi en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyoruz” dedi.

Toplantıya katılan üniversite temsilcileri de iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşlerini paylaştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, ortak projeler ve Ar-Ge çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, teknoloji odaklı iş birliklerinin sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise bölgesel kalkınmada üniversite-sanayi entegrasyonunun kritik rol oynadığını belirtti. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, üniversitelerin bilgi üretim gücünü sanayi ile buluşturmanın önemine dikkat çekti.

Toplantı, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve somut projelerin hayata geçirilmesi yönünde atılacak adımların değerlendirilmesiyle sona erdi.