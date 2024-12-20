Küpeli "Yatırımcılar için cazibe merkeziyiz"

Kurulduğu günden bu yana, inovasyon ve teknoloji odaklı sanayileşmeyi hedefleyen Eskişehir OSB, bugün 34 milyon metrekarelik alanı, 900'ü aşkın işletmesi ve 49 bini aşan çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezlerinden biri haline geldi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bölgenin 55. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “1969 yılında kurulan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak 55 yıldır ülkemizin ekonomik kalkınmasında lokomotif bir güç olmanın gururunu yaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana sürekli gelişim ve yenilikle anılan bir bölge olduk. Bugün yüksek teknoloji, çevreye duyarlı üretim ve nitelikli insan gücümüzle geleceği şekillendiren projelere imza atıyoruz. 34 milyon metrekareye ulaşan büyüklüğümüz, genişleyen yatırım alanlarımız ve yeni projelerimizle hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarımızla sadece bugünü değil, yarınları da planlıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim. Geleceğe umutla, yüksek teknoloji ve güçlü sanayiyle yürümeye devam ediyoruz.

55 yıllık bu büyük yolculukta, Eskişehir OSB olarak üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlamaktan dolayı gururluyuz. Daha nice yıllarda ülkemiz için çalışmaya ve değer katmaya devam edeceğiz. Bu başarı hikayesinde emeği geçen geçmiş dönem tüm yönetim kurulu başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimiz ile OSB Müdürlüğü çalışanlarına da bu vesileyle de minnettarlığımızı sunar, katkıları için çok teşekkür ederiz.