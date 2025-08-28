Küpeli “Yatırımlar sanayimizin gücüne güç katıyor”

Eskişehir/Ekonomi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva ve Hikmet Çetin, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar ile Bölge Müdürü Erhan Tatar, 1. Gelişme Bölgesi’nde faaliyet geçen ve ihracat ağırlıklı çalışan iki sanayi kuruluşunu ziyaret etti.

Heyet, ilk olarak otomotiv sektörünün öncü firmalarından Neapco Turkey Otomotiv A.Ş.’yi ziyaret ederek Genel Müdür Hüseyin Erdem ve ekibi ile bir araya geldi. Görüşmede firmanın üretim faaliyetleri, mevcut yatırımları ve geleceğe dönük hedefleri değerlendirildi. Ayrıca Eskişehir OSB’nin firmalara sunduğu destekler ile bölge sanayisinin gelişimine yönelik iş birliği imkanları da ele alındı. Başkan Küpeli, ziyarette yaptığı değerlendirmede, “Eskişehir OSB olarak bölgemizde faaliyet gösteren her bir firmamızın gelişimine, üretim kapasitesini artırmasına ve küresel pazarlarda daha güçlü şekilde yer almasına büyük önem veriyoruz. Otomotiv sektörünün öncü firmalarından olan Neapco’nun yürüttüğü çalışmalar ve yatırımlar bizler için gurur verici. Firmamızın bugüne kadar elde ettiği başarıların artarak devam etmesi için her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Eskişehir OSB olarak her zaman yatırımcılarımızın yanındayız

Heyetin daha sonra Mirsan Rack Kabinet Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş’yi ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Bozdağ ile görüşen Eskişehir OSB heyeti, firmanın yeni üretim tesisi için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bozdağ, yeni yatırım ve tesis hakkında heyete bilgi verdi. Bölgenin üretim kapasitesini artıran ve yeni yatırımlar gerçekleştiren her firmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Küpeli, Mirsan’ın yeni tesisinin hem firmanın büyümesine hem de Eskişehir sanayisinin gücüne önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Küpeli, “Eskişehir OSB olarak her zaman yatırımcılarımızın yanındayız ve onların gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Örnek ve çevreci bir tesis yapılmış. Üretime geçen, değer yaratan ve ağırlıklı olarak ihracat yapan her sanayi kuruluşumuz ekonomimize çok büyük katkı sağlıyor. Böyle önemli bir tesisi sanayimize kazandırdığı için Nihat Bey’i tebrik ediyorum” diye konuştu. Mirsan Rack Kabinet Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Bozdağ ise nazik ziyaretleri için Eskişehir OSB heyetine teşekkür etti.