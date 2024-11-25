Küpeli: Yeni Yatırımlarla büyüyeceğiz

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Olağan Genel Kurulu, Özel EOSB Mesleki ve TeknikAnadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıtemsilcilerinin hazır bulunduğu ve Divan Başkanlığını İsmail Kunduracı’nın üstlendiği toplantıda, yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları ile bölgenin bilanço ve gelirtabloları görüşüldü. Genel kurulda söz alan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB’nin Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri haline geldiğini belirterek, “Türkiye’deki 404 OSB içinde ilk sıralarda yer alıyoruz. Eskişehir OSB’nin toplam alanı 34 milyonmetrekareye ulaştı. Hedefimiz, bu alanı ilerleyen yıllarda 50 milyon metrekareye çıkarmak”dedi.

Projeler hız kesmeden devam ediyor

Eskişehir OSB’nin, pandemi sonrası dönemde büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Küpeli, geride bırakılan dönemde birçok önemli projenin tamamlandığını ifade etti. Küpeli, “Eskişehir sanayisini daha yükseğe taşımak için OSB yönetimi olarak birlik ve beraberlik içinde canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Geride bıraktığımız dönem içinde yine çok önemli işlere imza atmaya devam ettik. Başladığımız projelerin birçoğunu tamamlayarak, hizmete sunduk. Yapımı devam eden projelerimiz olduğu gibi yeni projelerimizi de gerçekleştirmek için çalışmalarımız artan bir hızla devam ediyoruz. Yaşam Parkı projemizi son aşamaya getirdik. Kalan işleri hızla tamamlayarak kullanımınıza sunacağız” diye konuştu.

Eskişehir OSB’nin büyüyen yapısına dikkat çekti

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB’nin büyüyen yapısına dikkat çekerek, “OSB’mizdeki sanayikatılımcı sayımız 897’ye ulaştı. Bunların 659’u üretimde, 216’sı inşaat aşamasında, 22’si ise proje aşamasında. Çalışan sayımız 49 bini geçti. 2025 yılı sonunda bu sayının 50 bini aşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 2024 yılında ekonomide yaşanan zorluklara dikkat çeken Küpeli, bu yıl yeni yatırım için hiç arazi tahsisi yapamadıklarını ve bazı yatırımcıların mevcut ekonomik şartlar nedeniyle yatırımlarından vazgeçtiğini belirtti.

2025 yılından umutluyuz

2025 yılına dair iyimserliğini dile getiren Başkan Küpeli, “2024 yılında birçok yerli ve yabancı yatırımcıyla Eskişehir OSB’ye yatırım yapmaları konusunda görüşmeler yaptık. Buradaki sanayimize katkı sağlayacak, yan sanayimizin imkanlarını kullanıp yeni iş hacmi yaratacak, katma değerli üretim yapacak yatırımlara öncelik veriyoruz. 2025 yılında ekonomik görünümün düzelmesi, enflasyondaki düşüşün olumlu yönde seyretmesi, faiz indirimleri ve çevremizdeki savaş ortamının ortadan kalkmasıyla daha olumlu bir ekonomik tablonun ortaya çıkmasıyla beraber, yeni yatırımların hız kazanacağına inanıyorum” dedi.

Bölgemizden 2,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Küpeli, Eskişehir’in ihracattaki başarısını da vurgulayarak, “Bu yıl sonunda Eskişehir’in ihracatının 4,5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bunun 2,2 milyar dolarlık kısmı OSB’mizdeki sanayi kuruluşlarımız tarafından gerçekleştirildi” diye konuştu. Başkan Küpeli, konuşmasının sonunda, Eskişehir OSB olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Üreten Eskişehir, Güçlü Türkiye mottosuyla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Eskişehir OSB’nin olağan genel kurulu, yapılan değerlendirmelerin ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.