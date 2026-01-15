Kuraklığa direnen dikenli incir, İncirita Markasıyla değer kazanıyor

İklim değişikliği ve artan kuraklık, tarımda yeni ve sürdürülebilir çözümleri zorunlu kılarken, Tarsus’ta doğaya uyumlu bir bitkiden doğan İncirita markası bu arayışa güçlü yanıt veriyor. Kuraklığa son derece dayanıklı yapısıyla bilinen dikenli incir, İncirita markasıyla yalnızca bir tarım ürünü olmaktan çıkıyor, bölge ekonomisine katkı sağlayan yenilikçi bir değere dönüşüyor.

COĞRAFİ İŞRETLE BAŞLADI MARKAYA DÖNÜŞTÜ

İncirita markasının doğuş sürecinden bahseden Tarsus Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı ve İncirita Markası kurucusu Ezgi Fındık Güngör, “Biz ilk olarak dikenli incirin coğrafi işaret alması için yola çıktık. Bunun için bir etkinlik düzenledik ve ben o etkinlikte dikenli incirle yapılmış çeşitli ürünler oluşturdum. Bu ürünlere yoğun talep gelince bunu markalaştırmak istedim. Tarsus’un iklim koşullarına yüksek uyum sağlayan, suya en az ihtiyaç duyan ve çevre dostu ürünlerin başında gelen dikenli incirin Tarsus’ta katma değer sağlayan bir ürüne dönüşmesi için çalışmalarımı sürdürüyorum. İncirita markasıyla yerel üretime yeni bir soluk kazandırmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.

KATKI MADDESİ VE İLAVE ŞEKER BULUNMUYOR

Markanın öne çıkan ürünün ise tamamen doğal içeriklerle üretilen dikenli incir dondurması olduğunu vurgulayan Ezgi Güngör, “İncirita’nın dondurması, ilave şeker içermemesi, katkı maddesi kullanılmadan üretilmesi ve meyvenin kendi doğal aroması ile besin değerini koruyacak şekilde hazırlanmasıyla ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI BESLENMEK İSTEYENLERİN GÖZDESİ

Dikenli incir dondurmasının hem besin değeri açısından hem de kalori açısından en çok tercih edilen ürünler arasında bulunduğunu vurgulayan Ezgi Güngör, “Ürün, lif oranı yüksek, sindirim sistemini destekleyici, içerdiği doğal antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor. Vitamin ve mineral bakımından zengin yapısıyla, rafine şeker ve işlenmiş gıdalara alternatif arayan tüketiciler için doğal bir seçenek sunan ürün düşük kalorili olması sebebiyle sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerin yanı sıra “temiz içerik” anlayışını benimseyen geniş bir kitleye hitap ediyor” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM ANLAYIŞI

İncirita’nın yalnızca yenilikçi bir gıda ürünü sunmayı değil, aynı zamanda Tarsus’un tarımsal potansiyelini görünür kılmayı, yerel üreticiyi desteklemeyi ve bölgeye özgü bir değeri ulusal ölçekte tanıtmayı hedeflediğini aktaran Ezgi Güngör, “Dikenli incirin coğrafi işaret sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bu yerel değerin Türkiye genelinde daha geniş kitlelerce tanınması amaçlanıyor. Kuraklığa dirençli bir bitkiden, doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla doğan İncirita, Tarsus’un adını taşıyan, geleceğe odaklanan güçlü bir yerel marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Bu doğrultuda İncirita, üretimin her aşamasında şeffaflığı ve doğallığı temel alarak, tüketiciyle güvene dayalı bir bağ kurmayı önceliklendiriyor. Yerel hammaddenin yerinde işlenmesi sayesinde hem karbon ayak izi azaltılıyor hem de bölgedeki üreticilerin emeği doğrudan değer kazanıyor. İncirita, sürdürülebilirliği yalnızca bir üretim tercihi değil, markanın temel sorumluluğu olarak görerek; doğaya, insana ve yerel kalkınmaya aynı anda katkı sunan bütüncül bir yaklaşım benimsiyor.