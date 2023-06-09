Kuraklıkla mücadele fikirleri ödüllendirildi

BURSA/EKONOMİ

İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli gündemi haline gelirken, içme suyundaki kayıp-kaçakların azaltılmasından karbon ayak izinin düşürülmesine kadar her alanda yoğun çalışma sergileyen Büyükşehir Belediyesi, bu mücadeleye yeni fikirleri de dahil etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen ‘Aklım, Fikrim Bursa’ temalı İdeathon Fikir Yarışması hayata geçirildi.

Jüri tarafından yenilikçilik, uygulanabilirlik, yarattığı fayda ve kitlesel etki gibi kriterlere göre ödüle layık görülen ilk üç ekip belirlendi. ‘Sürdürülebilir Gelişim Merkezi’ fikri ile birinci olan Gençliğin Sesi Ekibi 50.000 TL’lik ödülün sahibi oldu. ‘İklim Değişikliğine Uyumlu Kentsel Çözümlemelerde Akupunktur Yaklaşımı’ fikri ile ikinci olan Dokuz 3 Çeyrek Ekibi 35.000 TL ve ‘Su Tasarrufu’ fikri ile üçüncü olan Su Bükücüler Ekibi de 20.000 TL para ödülü kazandı.

Bu arada ‘Sürekli Değişim İklim Değişikliğini Önleyelim’ fikri ile Yarını Koruyanlar Ekibi Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

“Bursa kuraklık tehlikesi altında”

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliği ve kuraklığın sadece Bursa’nın değil bütün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi. Sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayları, su varlığının azalması, kar ve yağmur yağmayan kışlar ve gıda krizi gibi pek çok sorunun giderek arttığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu durum kentlerimizin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunları giderek derinleştiriyor. Bu nedenle sadece çevre günlerinde değil, yıl boyu sürdürülebilir politikalar üretilmesi lazım. Su, Bursa’nın önemli kimlik değerlerinden biri olmasına rağmen 2023 yılı kuraklık haritası verileri şehrimizin olağanüstü kuraklık tehlikesi altında olduğunu gösterdi” diye konuştu.