“Kurban derileri düzgün işlenirse ekonomiye 3 milyar TL kazandırabilir”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDDMİB) yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban derilerinin ekonomiye kayıpsız bir şekilde kazandırılması için atılması gereken adımlarla ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaşmak için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan EDDMİB Başkanı Erkan Zandar, her sene kurban derilerinin yaklaşık yüzde 40’ının yani 450 milyon TL’lik kısmının yanlış veya eksik koruma ve yüzüm teknikleri yüzünden çöpe gittiği aktardı.

Türkiye’de ortalama 750 bine yakın büyükbaş ve 2,5 milyona yakın küçükbaş hayvanın kurban edildiğini ifade eden Zandar, yanlış veya eksik koruma yüzüm teknikleri yüzünden çöpe giden derilerin ekonomiye kazandırılmasının önemi vurguladı. Zandar, “Bu deriler işlendiği takdirde tahmin edilen değeri 3 milyar TL’ye kadar çıkabiliyor. 2024 yılı ihracat rakamlarımıza bakıldığında yüzde 10’luk bir kaybımız var. Bu sene de yüzde 5’lik kayıp devam ediyor. Bu derilerin çöpe gidecek olması bizi çok üzüyor” diye konuştu

Gündoğdu: “Kayıplar 10 milyon çift ayakkabıya denk”

Yanlış kesimin maliyetinin 2 milyon metrekare deri yani yaklaşık 3 milyon deri çanta ve 10 milyon çift ayakkabı olduğunu ifade eden EDDMİB Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, “Hiçbir hayvan derisi için kesilmiyor. Kötü seviyelerde kesip piyasaya kazandırmaya çalışıyoruz. Kurban kesenler, olaya ‘bu hayvan kesilsin, ben ibadetimi yapayım, etlerimi alıp gideyim’ mantığı ile bakıyorlar. Problemlerin en önemlisi bu. Siz ne kadar ete önem gösteriyorsanız, biz de deriye o kadar önem gösteriyoruz. Onların hassasiyetleri bu derinin kalitesini değiştirecek. Makine yüzüm dediğimiz sistemsel var, onları kullanmalıyız. Deri hayvanı öldükten sonra da bir süre canlılığını koruyor, bu noktada tuzlama çok önemli. Bu seneyi kaybettik ama gelecek sene yerel yönetimlerle bir pilot bölge seçip, sertifikasyon sistemine geçip derinin ekonomiye kazandırılması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.