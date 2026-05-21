“Kurban derilerinde milyonlarca liralık kayıp sürüyor”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR



Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, sektörün güncel sorunları ve yeni dönem yol haritasını değerlendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda; deri ve deri mamulleri sektöründe yaşanan ihracat daralması, artan maliyet baskısı, ham maddeye erişim sorunları, kur politikaları, sürdürülebilirlik çalışmaları ve kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması gibi birçok başlık ele alındı.



Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gündoğdu, sektörün zorlu bir süreçten geçtiğini ancak umutlarını kaybetmediklerini belirterek, üretim kapasitesinin önemli bölümünün atıl durumda olduğunu söyledi. Yeni dönemde yurt dışı tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ifade eden Gündoğdu, İstanbul ve Ege ihracatçı birliklerinin ortak organizasyon kararı aldığını açıkladı.



Kurban derilerindeki yanlış kesim ve muhafaza sorunlarının devam ettiğini de vurgulayan Gündoğdu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca liralık ekonomik kaybın sürdüğünü ifade etti. Gündoğdu, “Kaybedilen bu derilerle yaklaşık 10 milyon çift ayakkabı ve 3 milyon kadın çantası üretilebilirdi. Bunun yanında jelatin ve kolajen sanayisinde de ciddi bir hammadde kaybı yaşanıyor. Deri sektörü için hayvan kesimi yapılmıyor; gıda amacıyla tüketilen hayvanların yan ürünleri sürdürülebilir bir anlayışla ekonomiye kazandırılıyor. Bu yönüyle sektörümüz güçlü bir döngüsel ekonomi örneği oluşturuyor” dedi.



Bölgeden gerçekleştirilen deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 65’inin 350 aktif firma içerisindeki yalnızca 31 firma tarafından yapıldığına dikkat çeken Gündoğdu, sektörün sürdürülebilir büyümesi için ihracatın daha geniş bir tabana yayılması gerektiğini söyledi.



Deri ve deri mamulleri sektörünün yüksek katma değer üreten stratejik sektörlerden biri olduğuna işaret eden Gündoğdu, özellikle deri ve kürk konfeksiyon alanında birim ihracat değerinin Türkiye ortalamasının yaklaşık 130 katına ulaştığını ifade etti. Gündoğdu, ihracatçıların üzerindeki finansal baskının azaltılması amacıyla Merkez Bankası döviz dönüşüm desteği prim oranının yüzde 10 seviyesine yükseltilmesi ve uygulamanın süresinin yıllık olarak uzatılması gerektiğini sözlerine ekledi.



Bozkurt; “Katma değerli ürün ihracatında Türkiye ortalamasını ikiye katladık”



Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nagihan Bozkurt, Ege Bölgesi’nin deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 65 gibi büyük bir kısmının Avrupa Birliği pazarına yapıldığını, kilogram başına ihracat değerinde de öncü bir rol üstlendiklerini, ayakkabı grubunda Ege Bölgesi’nin 24,77 dolarlık kilogram başı ihraç fiyatıyla, Türkiye ortalamasını ikiye katladığını vurguladı.