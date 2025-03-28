Kurdaki dalgalanma BUSKİ’nin borcunu katladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mart Ayı değerlendirme toplantısında BUSKİ'nin güncel mali tablosunu paylaştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcunun 31,8 milyar olduğunu belirten Bozbey, BUSKİ'nin borcunun ise 16,4 milyar TL olduğunu söyledi. Mustafa Bozbey, “BUSKİ’nin borcunun yüzde 75’inin döviz cinsinden olduğunu görüyoruz. Döviz kurlarındaki her 1 liralık artış, BUSKİ’nin borcunu yaklaşık 350 milyon lira artırıyor. Son dönemde dolar kurundaki yükseliş nedeniyle borç yükümüz 700 milyon lira daha arttı. Bu durum, finansal sürdürülebilirlik açısından büyük bir risk oluşturuyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, iyi bir mali disiplin ve tasarruf politikasıyla borçları azaltma yolunda ilerliyoruz” dedi.

Geçmişte, BUSKİ'nin gelirlerinin Büyükşehir Belediyesi’ne aktarıldığını ancak günümüzde değişen koşullar nedeniyle Büyükşehir’in BUSKİ'ye destek sağlaması gerektiğini belirten Bozbey, mevcut maliyetlerin yüksekliğine işaret etti. Bozbey, yapılması planlanan atıksu arıtma tesisleri, yeni eklemeler ve iyileştirmeler için 250 milyon Euro finansman ihtiyacı bulunduğuna değinerek, “BUSKİ, yüksek borç yüküne sahip bir kurum ve bu yatırımları finanse edebilmek için sürdürülebilir bir mekanizma oluşturmak zorundayız. Bu süreçte, hem çevresel etkileri azaltmak hem de şehrin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gerekli yatırımları yapmak zorundayız. Bununla birlikte, kredi kullanarak yatırım yapsak dahi bu kredilerin geri ödenmesi gibi bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla BUSKİ'nin kendi kaynaklarıyla sürdürülebilir bir yapıya kavuşması büyük önem taşıyor” değerlendirmesini yaptı.

Bursa’nın merkezinde kayıp kaçak oranının yüzde 19,25 olduğunu kaydeden Bozbey, ilçelerde bu oranın yüzde 30 ila 55 arasında değiştiğini ifade etti. Mustafa Bozbey, vatandaşlara su tasarrufu konusunda da uyarılarda bulundu.