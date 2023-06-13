“Kurdaki hareketlilik rekabet avantajını geri kazandırır”

Mersin / Ekonomi - Türkiye’nin mayıs ayı ihracatı nisan ayındaki çift haneli düşüşü telafi ederek yüzde 14,4’lük artışla 21,7 milyar dolara ulaştı. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü benzer bir büyüme kaydederek mayıs ayını yüzde 19,3’lük artışla 730 milyon 588 bin dolarlık ihracatla tamamladı.

Sektör, Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı payı da yüzde 3,4’e yükseltti. AKAMİB’in bu dönemdeki ihracatı sektör ihracat ortalamasının üzerinde büyüyerek yüzde 24,5’lik artış sağlarken, birlik 78 milyon 240 bin dolarlık ihracatın yüzde 10,7’sini üstlendi. Sektörün mayıs ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı pazar 106,6 milyon dolarla Irak oldu. Irak’ı sırasıyla; Birleşik Krallık, İsrail, İran ve Almanya izledi. Ay genelinde ilk 10 pazar içinde en dikkat çekici artışlar yüzde 75,5 ile İran ve yüzde 75,3 ile Fas pazarlarında gerçekleşti. AKAMİB’in mayıs ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. 14,3 milyon dolar ihracat yapılan Irak’ı sırasıyla; Almanya, İsrail, Romanya ve Fransa takip etti. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artışlar ise yüzde 155 ile Fas, yüzde 94,6 ile Suriye, yüzde 87,4 ile Romanya’ya yapılan ihracatta görüldü.

Destek ve kaynakların artırılması talep ediliyor

İhracatta mayıs itibariyle toparlanmaya geçildiğini belirten AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, yılbaşından bu yana yaşanan sorunlara rağmen ihracatçıların büyük kararlılık ve fedakârlıklar neticesinde başarılı olduğunu söyledi. Yeni kurulan kabine ile özellikle ekonomide yeni adımların atılacağını kaydeden Kılıçer, “İhracatçı firmaların uzun süredir önemli beklentileri var. En önemlisi enflasyona paralel bir kurun olması. Seçimlerin ardından kurun yukarı yönlü hareketliliği ihracatçıların kaybettiği rekabet avantajını geri kazandıracaktır. Bir diğer konu ise finansmana ulaşım. Bu noktada ihracatçı firmalarımızın gerek işletme, gerekse ihracat kredileri noktasında desteklenmesini, kaynakların bu ölçüde artırılmasını talep ediyoruz. Yeni kabine ile birlikte, yeni politikaların devreye girmesini, ülke ihracatına dinamizm kazandıracak adımların atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.