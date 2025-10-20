Küresel baskılara rağmen... AKMİB’den 293,3 milyon dolarlık ihracat

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, küresel talep daralması, lojistik maliyetler ve enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen AKMİB üyelerinin verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim modellerine yönelerek istikrarını korumanın gayretini gösterdiğini dile getirdi. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu düşük karbonlu üretim ve atık yönetimi projeleriyle rekabet avantajı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Çağan, “AR-GE’ye, çevreye ve teknolojiye yapılan yatırımlar sayesinde Akdeniz kimya sektörü sürdürülebilir büyüme rotasında ilerliyor” dedi.



“Avrupa’daki durgunluk, Uzakdoğu’daki damping baskı oluşturuyor”

AKMİB’in eylül ayı ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 oranında düşüş yaşandığını dile getiren Başkan Saadettin Çağan, “Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında sanayi üretiminin azalması, Türkiye ihracatında baskı unsuru oluyor. Çin ve Hindistan kaynaklı düşük fiyatlı kimyasal ürünler, rekabeti artırarak fiyat baskısını derinleştirirken, artan navlun ve enerji maliyetleri üretim giderlerini yükselterek kâr marjlarını düşürüyor. Buna ek olarak, kurun ihracatı destekleyecek seviyelerden uzak olması ihracat pazarlarında gücümüzü zayıflatıyor” diye konuştu.



Mineral yakıtlar ve yağlar yüzde 44 payla zirvede

Yılın 9’uncu ayında bölge ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Saadettin Çağan, şunları söyledi: “Birliğimiz eylül ayında 438 bin 469 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdi. En çok ihracat yaptığımız ürünler listesinde 108,2 milyon dolar değer ve yüzde 44,4 pay ile mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada yer aldı. Bunu, 51,5 milyon dolar değer ve yüzde 21,1 pay ile plastikler ve mamulleri, 28,2 milyon dolar değer ve yüzde 11,6 pay ile anorganik kimyasallar takip etti. Söz konusu dönemde ihracat hacminde anlamlı artışlar elde ettiğimiz ürün grupları arasında uçucu yağlar, muhtelif kimyasallar, sabun ve yıkama müstahzarları ve plastik mobilyalar yer aldı.”



“Malta pazarında 5 haneli artış yakaladık”

İhracatı ülkelere göre analiz eden Çağan, sözlerini şöyle tamamladı: “En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Hollanda, Togo ve KKTC ilk 3 sırayı oluşturdu. Hollanda’ya 32,9 milyon, Togo’ya 26,4 milyon, KKTC’ye 18,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Hacimde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri inceliğimizde Malta pazarındaki 5 haneli artış performansımız dikkat çekiyor. Yüzde 34,604 artışla 15,4 milyon dolar ihracat tutarına ulaştığımız Malta’nın ardından yüzde 682 artış ve 111,1 milyon dolar değer ile Togo, yüzde 68 artış ve 8,7 milyon dolar değer ile Almanya pazarları sıralandı.”