Küresel dönüşümün gündemi TKYD Zirvesi’nde masaya yatırıldı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), her yıl İstanbul’da gerçekleştirdiği Kurumsal Yönetim Zirvesi’ni ilk kez İzmir’e taşıdı. 10 Aralık’ta İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen İzmir Kurumsal Yönetim Zirvesi, bu yıl “Değişen Dünyada Yönetim ve Yeni Ekonomik Düzen” temasıyla iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Saka: “Geleceği tasarlayan yönetim kurulları şart”

İş dünyasının içinden geçtiği dönüşüm sürecine dikkat çeken TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “İş dünyası artık geçmişle kıyaslanamayacak kadar hızlı, öngörülemez ve birbirine bağlı bir yapıya sahip. Ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik riskler, yapay zeka ve sürdürülebilirlik beklentileri. Tüm bu başlıklar şirketlerin yalnızca bugünü değil, yarını yönetme biçimlerini de kökten değiştiriyor” dedi.

Bu yeni dönemde yönetim kurullarının rolünün çok daha stratejik olduğuna dikkat çeken Saka, “Yönetim kurulları artık sadece riskleri takip eden yapılar değil; dönüşümü yöneten, geleceği tasarlayan, kültürü şekillendiren ve krizleri fırsata çevirebilen merkezler haline geliyor. Bugün burada bu dönüşümün temel eksenlerini birlikte ele alacağız. TKYD olarak yayımladığımız Aile Ofisi Rehberi ile aile serveti yönetiminden yatırım anlayışına, yönetim mekanizmalarından profesyonelleşmeye kadar kapsamlı bir yol haritası sunuyoruz. Bugün bu rehberin çerçevesini ve uygulamadaki karşılıklarını da değerlendireceğiz” dedi.

İlter: “İzmir iş dünyası için yeni bir dönem başlıyor”

Zirvenin İzmir’de gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapan Zirve Başkanı Av. Aydın Buğra İlter, “Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin 16 yıldır her yıl İstanbul merkezli olarak düzenlediği Kurumsal Yönetim Zirvesi’ne ilk kez İzmir’de ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sadece bir zirve değil; İzmir’in Türk iş dünyasındaki yerini daha da güçlendiren önemli bir adımdır. Bu zirveyle birlikte bölgemiz için kurumsal yönetim konusunda yeni bir kapı aralanıyor” dedi.