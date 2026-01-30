Küresel ekonomi aktörlerine İnegöl daveti

EKONOMİ (BURSA) - İnegöl Kent Konseyi, İnegöl’e "Yüksek katma değerli yatırımlar" çekmek ve "Nitelikli Sanayi Bölgesi" vizyonunu hayata geçirmek amacıyla ulusal ve uluslararası arenada başlattığı diplomasi trafiğine devam ediyor. İnegöl’ün üretim gücünü dünya standartlarında bir teknoloji ve sanayi üssüne dönüştürmeyi hedefleyen İnegöl Kent Konseyi, stratejik ziyaretlerine hız verdi. Bugüne kadar İnegöl’ün lojistik avantajlarını ve nitelikli sanayi potansiyelini anlatma fırsatı bulduğumuz TÜSİAD, TİM, YASED ve Türk Amerikan İş İnsanları Derneği (TABA-AmCham) gibi iş dünyasının lokomotif kuruluşlarından sonra Cumhurbaşkanlığı Yatırım ofisi yetkilileri ile bir araya geldiklerini söyleyen İnegöl Kent Konseyi yetkilileri, "Nitelikli Yatırımcı, Güçlü İnegöl" sloganı ile yola çıktıklarını belirttiler. Açıklamada, “Şehrimizin ekonomik ve sosyal refahını artırmak için geleceğinin yüksek teknoloji ve iş gücüyle inşa edilmesi gerekliliğinden hareketle, İnegöl'ümüzü sadece bir üretim merkezi değil, küresel finans, sanayi ve lojistik ağının bir parçası yapmak için lobi faaliyetlerimize devam ediyoruz. Birlikte düşünüyor, birlikte gerçekleştiriyor, İnegöl'ü geleceğe birlikte taşıyoruz” denildi.