“Küresel rekabette Çin gerçeğiyle yüzleşmeliyiz”

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılışını yapan Meclis Başkanı Abidin Özkaya, enflasyonla mücadelede uygulanan politika neticesinde, istenilen sonuç alınamasa da bir ölçüde mesafe kat edildiğini belirtti. Özkaya, “Kredi faizlerinde ılımlı bir iyileşme başlamıştı. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edebileceği senaryosu üzerinde umutlanmıştık. Fakat gelinen noktada, ateşinin yakılmasında katkımız olmadığı hâlde dumanından ciddi şekilde etkilendiğimiz, tüm dünyayı etkileyen öngörülemeyen Trump belirsizliği ve Körfez krizi ile karşı karşıya kaldık. Tüm dünyayı etkisi altına alan, küresel ekonomiyi kısa ve uzun vadede tehdit eden; belirsizliğe sürükleyen, uzun ve orta vadeli kararların alınamadığı, günlük kararlarımızın bile anbean değiştiği bir ortamdayız” dedi. Körfez krizinin bir an önce sona ermesi temennisinde bulunan Özkaya, petrol fiyatları ve Hürmüz krizinin Türkiye’ye büyük zarar verdiğini söyledi. Karar alıcıların, sanayi üretimini, ihracatı, ihracatçıyı ve istihdamı kalkınmanın ana öznesi olarak merkeze alması ve üretimin önünün daha rekabetçi bir ortamda ele alınması gerektiğini kaydeden Özkaya, “Üretim yapan sanayiciler olarak her türlü sıkıntıya ülkemiz için katlanmaya hazırız” diye konuştu.

“İşveren üzerindeki gereksiz yükler kaldırılmalı”

Sıkı para politikaları uğruna sanayicinin finansa erişiminin kısıtlanmaması gerektiğini kaydeden Özkaya, “Büyük küçük işletme ayrımı yapılmadan indirimli faizlerden, istihdam teşviklerinden ve vergisel teşviklerden daha fazla yararlandırılmalıdır. İşverenler üzerindeki gereksiz yükler kaldırılmalıdır. Bu zorlu dönemde, üreten her bir işletme desteklenmeli, kolaylaştırıcı ve teşvik edici düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Geçen hafta yapılan vergi düzenlemelerinden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Vergi indirimleri rekabet gücümüzü artıracak”

Özkaya’nın ardından kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’nın iş dünyası açısından son derece önemli ve stratejik adımlar içerdiğini belirtti. “Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu ve dalgalı süreçte, ülkemizi üretim ve yatırım üssü haline getirmeye yönelik bu düzenlemeleri, zamanında atılmış, doğru ve güçlü adımlar olarak değerlendiriyoruz” diyen Büyüksimitci, vergi düzenlemeleriyle iş dünyasının nefes alacağını söyledi.

Büyüksimitci, yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve Tek Durak Büro uygulamasıyla yatırımcı dostu bir yapının hayata geçirilecek olmasının da uzun süredir dile getirdikleri beklentileri karşıladığını ifade ederek, “İnanıyoruz ki bu düzenlemeler, Türkiye’nin yatırım ortamını daha cazip hale getirecek ve küresel firmaların bölgesel merkezlerini ülkemize çekmesini sağlayacaktır. Ayrıca girişimcilik kapasitemizi güçlendirecek ve ülkemizin küresel ticaretteki konumunu daha ileriye taşıyacaktır. Açıklanan tüm düzenlemelerin ülkemize ve reel sektörümüze hayırlı olmasını diliyor; başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Küresel rekabette Çin gerçeğiyle yüzleşmeliyiz”

Ussal Danışmanlık Yönetici Ortağı Ussal Şahbaz KAYSO meclisine katıldı. “Sanayide Dönüşen Küresel Dengeler: Çin Tehlikesi” konulu bir sunum yaparak meclis üyelerini bilgilendirdi. Şahbaz’ın sunumu öncesinde Çin’in küresel üretimde giderek güçlenen konumuna yönelik de açıklamalarda bulunan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Çin, yüksek üretim kapasitesi ve güçlü devlet destekleri ile birçok sektörde ciddi bir rekabet üstünlüğü sağlıyor. Bu da sanayicilerimiz üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Bu durum göz ardı edilemez” dedi. Bu sürece karşı daha stratejik bir yaklaşım gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci, “Çin’e karşı kapsamlı ve uzun vadeli bir politika oluşturmalıyız. Hangi alanlarda rekabet edeceğimiz, hangi alanlarda iş birliği yapacağımız netleşmeli. Özellikle ara mamul ve hammadde gibi dışa bağımlı olduğumuz alanlarda daha güçlü bir üretim altyapısı kurmalı ve etkin pazarlık mekanizmaları geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.