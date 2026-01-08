Kurt: "Ekonomik krizin yükünü vatandaşlarımızın omuzlarına bırakamayız"

Ali Baş/Eskişehir

Odunpazarı Belediyesi Aşevi son iki yılda yaklaşık 1 milyon porsiyon sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Türkiye genelinde artan enflasyon, yükselen gıda fiyatları ve hayat pahalılığı, sosyal desteklere olan ihtiyacı her geçen yıl daha da artırıyor. Bu sürecin en somut göstergelerinden biri de Odunpazarı Belediyesi Aşevi’nin son iki yıla ait hizmet verileri oldu.

2 Yılda yaklaşık 1 Milyon porsiyon yemek

Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından yürütülen hizmet kapsamında, 2024 yılında 3 çeşit yemekten oluşan 460 bin porsiyon sıcak yemek, 2025 yılında ise iki öğün üzerinden 540 bin porsiyon sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.Toplamda 1 milyona yaklaşan porsiyon sayısı, ekonomik daralmanın özellikle dar gelirli kesimler üzerindeki etkisini açık biçimde gözler önüne seriyor.

Aşevi sadece yemek değil, dayanışma sağlıyor

Artan başvuru ve talebe rağmen hizmetlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Aşevi yalnızca sıcak yemek sunan bir hizmet noktası olmanın ötesine geçti. Aşevi, kriz dönemlerinde dayanışmanın, paylaşmanın ve sosyal belediyecilik anlayışının sahadaki en güçlü örneklerinden biri haline geldi. Ekonomik koşullar iyileşene kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Aşevinin mevcut kapasitesini koruyarak daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Kurt “Bu rakamlar ülkenin ekonomik gerçeğidir”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, aşevine olan talepteki artışın ülkenin içinde bulunduğu ekonomik tabloyla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Her geçen gün geçim şartları biraz daha zorlaşıyor. Enflasyon, artan gıda fiyatları ve hayat pahalılığı, dar gelirli vatandaşlarımızı çok daha kırılgan bir noktaya taşıyor. Aşevimizden çıkan yemek sayıları, ülkenin ekonomik gerçeklerinin en somut göstergelerinden biridir. Sosyal belediyecilik bir tercih değil, bir zorunluluk! Dağıtılan her sıcak yemek, sadece bir öğün değil; dayanışmanın ve sosyal adalet anlayışımızın bir parçasıdır. Ekonomik krizin yükünü vatandaşlarımızın omuzlarına bırakamayız. İmkânlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi herkese ulaşmaya devam edeceğiz