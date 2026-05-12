Kurt “Eskişehir’de gençlik rüzgarı esecek”

“Dinleme, Diyalog ve Dayanışma” temasıyla hazırlanan Uluslararası Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali gençlerin yalnızca izleyici değil, doğrudan söz sahibi olduğu bir buluşma alanı yaratmayı hedefliyor. Üç gün boyunca sanat, spor, teknoloji, gönüllülük, demokrasi, gençlik katılımı ve dayanışma başlıklarında çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Festival öncesinde Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanı Öğr. Gör. Dr. İbrahim Sarı ve Prof. Dr. Erhan Akdemir katıldı.

Festivalimizde ustalaştık, uzmanlaştık

Basın toplantısında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, festivalin artık gelenekselleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasına denk gelen 3D Gençlik Festivalimiz başlıyor. 5’incisini gerçekleştirdiğimiz bu festivalin gençlerimize, özellikle Eskişehirli gençlerimize ve Türkiyeli gençlerimize yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum. 15-16-17 Mayıs günleri gerçekleştireceğimiz bu festivalin sağlıklı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Artık bu festivalde ustalaştık, uzmanlaştık. Eskişehir’in kendini genç hisseden bütün hemşehrilerimizin festivalimize katılacağını düşünüyorum. Ben herkesi, özellikle de gençlerimizi Uluslararası Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma Gençlik Festivali’ne davet ediyorum.”

3D gençlik festivalinde işbirliği önemli bir örnek

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma 3D Gençlik Festivali’nin temel yaklaşımını anlatan Prof. Dr. Erhan Akdemir, festivalin kamu-sivil toplum iş birliği açısından önemli bir model oluşturduğunu söyledi. Beş yıl önce büyük bir heyecanla yola çıktıklarını belirten Akdemir, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un süreç boyunca festivale önemli destek verdiğini ifade etti. Festivalin bugün güçlü bir yapıya kavuştuğunu söyleyen Akdemir, belediye çalışanlarına, Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi emekçilerine, gönüllülere ve Eskişehir Avrupa Birliği Derneği üyelerine teşekkür etti.

Festival bir dayanışma platformu

3D Gençlik Festivali’nin yalnızca gençlerin eğlendiği bir etkinlik olmadığını kaydeden Akdemir, festivalin aynı zamanda gençlikle ilgili sorunların tartışıldığı, çözüm önerilerinin geliştirildiği bir dayanışma platformu olduğunu vurguladı. Festivalde “3D” olduğunu ancak “3P”, yani partizanlık, provokasyon ve propagandanın olmadığını belirten Akdemir, amaçlarının gençlerin demokratik katılım bilincini geliştirmek olduğunu ifade etti. Yerel demokrasinin gelişmesi için gençlerin, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, siyasi partilerin, bürokrasinin ve medyanın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Akdemir, festivalin bu anlamda önemli bir platform görevi üstlendiğini dile getirdi. Gençlik katılımının demokratik işleyiş açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Akdemir, festivalin öğrenci kulüpleri, gençlik örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve gençlik çalışanlarını bir araya getirdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Erhan Akdemir’in ardından söz alan Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanı Öğr. Gör. Dr. İbrahim Sarı ise 5. Uluslararası 3D Gençlik Festivali’nin programını kamuoyuyla paylaştı. Festival boyunca konserler, söyleşiler, çadır oturumları, spor etkinlikleri, atölyeler ve gençlik buluşmaları gerçekleştirilecek.