Kurt "Farklı bir üçüncü dünya savaşı yaşanıyor olabilir”

Odunpazarı Belediyesi ile Uluslararası İlişkiler Konseyi iş birliğinde düzenlenen 11. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Odunpazarı 100. Yıl Kültür Merkezi’nde başladı. Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenleri Eskişehir’de buluşturan kongrenin açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Dünyanın çok hızlı değiştiğini düşünüyorum. Hatta belki de şu anda bir üçüncü dünya savaşının farklı biçimlerde yaşandığını düşünenlerden biriyim” dedi.

9 Mayıs tarihinde sona erecek olan kongre, uluslararası ilişkiler alanında Türkiye’nin en kapsamlı akademik buluşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. 72 üniversite ve 11 farklı kurumdan toplam 189 akademisyen ve uzmanı bir araya getiren organizasyonda, üç gün boyunca küresel sistemde yaşanan dönüşüm, bölgesel krizler, değişen güç dengeleri ve Türkiye’nin stratejik konumu ele alınacak.

Kongrenin ilk gününde “Uluslararası İlişkilerde Eğitim, Kavramsal ve Metodolojik Yaklaşımlar”, “Asya’da Büyük Güç Rekabeti”, “İç Savaş ve Barış Dinamikleri” ile “Uzay-Deniz-Siber Güvenlik” başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi. Akademisyenler ve uzmanlar, güncel küresel gelişmeleri farklı perspektiflerden değerlendirerek katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu.

“Farklı bir üçüncü dünya savaşı yaşanıyor olabilir”

Kongrenin açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, dünyanın çok kritik bir süreçten geçtiğini söyledi. Uluslararası ilişkilerin artık hayatın merkezinde yer aldığına dikkat çeken Başkan Kurt, küresel gelişmelerin her geçen gün daha karmaşık hale geldiğinin altını çizdi. “Dünyanın çok hızlı değiştiğini düşünüyorum. Hatta belki de şu anda bir üçüncü dünya savaşının farklı biçimlerde yaşandığını düşünenlerden biriyim. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde uluslararası ilişkilerin hangi boyutlara ulaştığını pratikte görmek ve anlamak gerekiyor” diyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin yalnızca yerel hizmetlerle değil; kültür, eğitim ve uluslararası iş birlikleriyle de ön plana çıktığını dile getirdi.

Dünya gençlerini Eskişehir’de buluşturuyoruz

Eskişehir’in evrensel değerlere açık bir kent kimliği taşıdığını belirten Başkan Kurt, belediye olarak gençlik, kültür ve akademi alanındaki organizasyonlara destek vermeyi önemsediklerini söyledi. 15, 16 ve 17 Mayıs’ta Kanlıkavak Parkı’nda 5. Uluslararası Gençlik Festivali’ni düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Kurt, “Dünyanın farklı noktalarından gelen gençlerle Türkiye’nin ve Eskişehir’in gençlerini buluşturan çok kıymetli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bu kongrenin de üç gün boyunca verimli ve nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapacağına inanıyorum” dedi.

179 sunum gerçekleştirilecek

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ise kongrenin kapsamına ilişkin bilgiler verdi. Aydın, üç gün boyunca toplam 50 panel düzenleneceğini, 179 sunum gerçekleştirileceğini belirterek, “Türkiye’nin dört bir yanından katılım var. Bu, uluslararası ilişkiler alanında çok geniş bir akademik temsiliyete ulaştığımızı gösteriyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mustafa Aydın tarafından Başkan Kazım Kurt’a kongreye verdiği destek nedeniyle plaket takdim edildi. Başkan Kurt da Prof. Dr. Mustafa Aydın’a hediye verdi. Program, ödül törenleri ve panellerle devam etti.