Kurt "İstihdam Fuarında 350 kişiye istihdam sağladık"

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, iş arayanlar ve işverenler için verimli bir buluşma noktası oldu. Farklı sektörlerden birçok firma, iş arayanlarla birebir görüşme imkânı buldu. Fuara 1500 kişi katıldı ve 350 kişiye istihdam sağlandı, bunlardan 150’si alım garantili olarak işe yerleştirildi. İstihdam Fuarı, “İşin Gücünün Geleceğin Olsun” sloganı ile işsizlikle mücadelede önemli bir adım olarak öne çıktı. Fuara katılan birçok kişi, kariyer fırsatlarını değerlendirme şansı buldu.

Kurt: Yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz

Fuarı ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu fuar ile yerel ekonomiye katkı sağlamayı ve toplumun refahını artırmayı amaçladığını belirtti. Başkan Kurt, Türkiye’nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu vurgulayarak, “İşsizlik sayısının ne olduğunu bile bilmiyoruz. İş Kur’un sayılarına kimse inanmıyor. Bu yüzden biz iş arayanlarla iş verenleri buluşturmayı amaçladık. Bugün yaklaşık 150 kişinin işe yerleştirilmesi sağlandı ve bu süreç devam edecek” dedi. Fuara katılan özel sektör firmalarına teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Anonim Şirketi olarak iş arayanlar ile işverenleri buluşturma çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

İstihdam ofisi oluşturacağız

İstihdam Ofisinin faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Kurt, “Bir istihdam ofisi sözümüz vardı, onun çalışmasını sürdürüyoruz. Umarım ve dilerim gerekli izinleri alınca orayı faaliyete geçiririz. Bu bir deneme. Şuanda bizimle işbirliği yapan özel sektör firmalarına teşekkür ediyoruz. Bu fuarın daha verimli hale gelmesi için Odunpazarı Anonim Şirketi olarak her türlü çabayı vereceğimizi ve girişimde bulanacağımızı belirtmek istiyorum.

Tecrübelilerin mutlaka çalışması gerekiyor

Türkiye’de şuanda hem yeni iş arayan gençler hem de işini kaybeden ve o nedenle iş arayan insanlar var. Esas sorun bence orada çünkü belli bir tecrübeye sahip kişiler her işte çalışamıyor, ama mutlaka çalışması da gerekiyor. Ve belli bir standardı da tutturduğu için ücret ölçüleri de her zaman uygun olmuyor. Maalesef o hemşehrilerimizin sayısının da çoğaldığını görüyoruz. İşini kaybettiği için iş arayan hemşehrilerimize pozitif ayrımcılık yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.