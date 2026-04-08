Kurt “Tasarrufu bir zorunluluk değil, bir tercih olarak gördük”

Ali Baş/Eskişehir

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, doğru planlama ve şeffaf bir şekilde sürecin yürütüldüğünü belirterek, “Belediye olarak bütçemizi bir şirket mantığıyla değil, bir kamu sorumluluğuyla yönettik. İsrafa geçit vermedik. Kaynaklarımızı doğru planladık. Her kalemi denetledik. Çünkü biliyoruz ki bütçe bizim değil, bu bütçe Odunpazarı halkınındır. Tasarrufu bir zorunluluk değil, bir tercih olarak gördük. Ama bu tercih hizmetten kısmak anlamına gelmedi. Aksine, akılcı yönetimle daha az kaynakla daha fazla iş üretmenin mümkün olduğunu gösterdik. Elde ettiğimiz her tasarrufu yine bu kente, bu kentin insanına hizmet olarak geri kazandırdık. Bugün geldiğimiz noktada şunu çok net söylüyoruz. Doğru planlama, şeffaf yönetim ve halktan yana duruşla zor şartlarda bile güçlü bir belediyecilik mümkündür. Şimdi sizlerle bu anlayışla hayata geçirdiğimiz çalışmaları, tasarrufla nasıl üretim yaptığımızı ve Odunpazarı için neleri başardığımızı paylaşacağız. Bu başarılar sıradan bir ekonomik ortamda elde edilmedi. Aksine; her gün artan maliyetlerin, dalgalanan kurun ve ağırlaşan şartların içinde üretildi” dedi.

“Hesabımızı şaşmadan yıl sonunu getirebilmişiz”

2025 yılının ilk ayları ve aynı yılın son aylarında kur değerlendirmesi yapan Kurt, “2025 yılı başında dolar 35 lira iken yıl sonunda 42 lira 95 kuruş oldu. Bugün ise 44 lira 60 kuruştur. Euro yıl başında 36,5 lira, yıl sonunda 50 lira, Nisan 2026'da ise 51 lira 50 kuruştur. Mazot litresi yıl başında 39 lira iken yıl sonunda 45 lira oldu, şu anda ise 70 lirayı geçti. Çimento yıl başında 2 bin 700 lira, yıl sonunda 3 bin 200 lira ve bugün Nisan ayında 4 bin 300 liradır. Demir 24 bin liradan 30 bin liraya çıkmış, şu anda ise 34 bin liradır. Asfalt 1.300 liradan 2.200 liraya, elektrik kilovatsaati ise 2,2 liradan 3 liraya çıkmıştır. Yani ekonomide astronomik anlamda bir artış ve yükselişle 2025 yılında işe başlamışız ve hesabımızı şaşmadan yıl sonunu getirebilmişiz” ifadelerini kullandı.

“Bir yönetimin başarısıdır”

Odunpazarı Belediyesinin net bütçe gelirlerini açıklayan Kurt, “2025 yılında net bütçe geliri 3 milyar 131 milyon 41 bin 161 TL 61 kuruş iken, belediyemizin 2025 yılı gideri 2 milyar 836 milyon 229 bin 106 TL 5 kuruş. Dolayısı ile belediyemiz, verdiği 294 milyon 812 bin 55 TL 56 kuruş bütçe fazlası, gereksiz harcamalardan kaçınan, tasarrufu ilke edinen ve kaynakları doğrudan halk için değerlendiren bir yönetimin başarısıdır” dedi.

“Genel tasarruf oranımız yaklaşık yüzde 32 seviyesine ulaştı”

Kurt, enerji kaynakları konusunda kayıpların en aza düşürüldüğünü belirterek, “Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla, belediyemize bağlı 117 birimde elektrik, su ve doğalgaz sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlıyor; teknik altyapımızın sürekliliğini güvence altına alıyoruz. “Sıfır kesinti” ilkesiyle arızalara en hızlı şekilde müdahale ederken, düzenlediğimiz kültürel etkinlik ve festivallerde de enerji altyapısını kuruyor, güvenli enerji akışını yönetiyoruz. Enerji verimliliğini önceliklendiren çalışmalarımız kapsamında 2025 yılında 21 hizmet birimimize elektrik kompanzasyon panosu kurduk, 10 birimimizde ise kombi kazanlarına zamanlayıcı sistemler entegre ettik. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda genel tasarruf oranımız yaklaşık yüzde 32 seviyesine ulaşırken, yıllık tasarruf potansiyelimiz 3 milyon 200 bin TL’ye çıktı. Bu süreçte en yüksek tasarruf; Merkez Binamız, Gökmeydan Ek Hizmet Binamız, Yunusemre Kültür Merkezimiz ve Hasan Polatkan Nikah Salonumuzda sağlandı” ifadelerini kullandı.

“En iyi 7 proje arasında yer aldık”

Kurt, Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezlerine dair bilgiler verdi. Kurt, şu ifadelere yer verdi: 2024-2029 Vizyon Projelerimiz içinde de yer alan ve Odunpazarı Belediyesi’nin üretim odaklı sosyal projelerinden biri olan Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi, kısa sürede gösterdiği büyüme ve yarattığı kadın istihdamı ile örnek bir dönüşüm hikayesine dönüştü. Küçük bir atölyede başlayan bu üretim modeli, bugün modern ve çok yönlü bir tesise evrilmiş durumda. Odunpazarı Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi, üretim kapasitesinin artırılması ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla fiziki çalışma alanını genişleterek toplam 700 m² kapalı alana ulaştı. Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi, kurumsal üretim kapasitesini genişleterek şapka üretimini de faaliyet alanına dahil etti. Aynı zamanda, Odunpazarı’nın yenilikçi tekstil modeli Türkiye’ye örnek oldu. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen organizasyonda, Odunpazarı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Odunpazarı Tekstil Tasarım ve Üretim Merkezi ile Türkiye genelinde yapılan en iyi 7 proje arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attık.”dedi.

2026 yılında tamamlanması hedeflenen projeler

Kurt, 2025 yılında yapılanların dışında 2026 yılında bitirilmesi hedeflenen projeler hakkında da konuştu. Kurt önce Lütfü Yüksel ile iş birliği içerisinde yapılacak olan ve bitmesine az bir süre kalan Alzheimer Merkezinden bahsetti. Kurt, “Vadişehir Mahallesi’nde Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi’nin yanında çalışmalarını yürüttüğümüz, 2024-2029 Vizyon Projelerimiz arasında da yer alan, Dr. Nurten – Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi’mizin inşaatı bitmek üzere. En kısa sürede açılışını gerçekleştireceğiz. Toplam 4 bin 136,50 metrekare alana sahip olan Dr. Nurten-Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi, 3 katlı olarak planlandı. Merkezin bodrum ve zemin katlarında toplam 12 adet etkinlik alanı yer alacak. Bu alanlar, merkezden yararlanacak bireylerin gün içinde zaman geçirebileceği şekilde düzenlendi. Merkezin birinci ve ikinci katlarında ise konaklama alanları bulunuyor. Bu katlarda 16’şar adet 2 kişilik oda ile 2’şer adet 6 kişilik oda yer alıyor. Bu planlama ile merkez, toplamda 36 oda ve 104 kişilik kapasiteye sahip olacak” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir yatırımı kente kazandırmaya hazırlanıyor”

Diğer bir bitirilecek olan Osmangazi Mahallesi Cazibe Merkezi hakkında bilgi aktaran Kurt, “Daha önce hayata geçirdiğimiz kültür merkezleri, parklar ve sosyal tesislerin ardından şimdi de Osmangazi Mahallesi’nde bölge halkının günlük yaşamına dokunacak yeni bir yatırımı kente kazandırmaya hazırlanıyor. 2024-2029 Vizyon Projelerimiz arasında yer alan bu proje, modern mimarisi ve işlevsel alanlarıyla dikkat çekiyor. Bodrum katında organik pazarın yer alacağı komplekste, üst katlarda kafeler, restoranlar ve çeşitli sosyal alanlar bulunacak” dedi.