‘Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’na Samsun’dan start verildi

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON), Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına ithafen 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Samsun’dan Ankara’ya ’Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’ düzenleyecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda, 30 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan ’Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nun basın lansmanı gerçekleştirildi. Toplantıya, Samsun Valisi Orhan Tavlı, SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Harun Kurt, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyol, ilçe başkanları ve birçok çocuk sporcu katıldı. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu toplam 600 kilometre uzunluğunda olup, Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam ederek, Kahramankazan’da sonlanacak. Tur boyunca etkinlikler, konserler ve kültür çadırları yer alacak. 4 gün sürecek olan bisiklet turunda 4 etapta, 100 bisikletçi 600 kilometre pedal çevirecek. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu organizasyonu ile çocuk bisikletçiler de kendi yaşıtlarıyla 1 kilometre pedal çevirerek yarışacak.

Toplantıda konuşan SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, “Samsun halkına faydası olacağına inandığımız ‘Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’na start veriyoruz. İnşallah bundan sonraki senelerde uluslararası olacağını düşündüğümüz bisiklet turumuz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Bisiklet turu Cumhuriyetimizin ilk Meclis binasında tamamlanacak”

Samsun’da başlayan bisiklet turunun Cumhuriyetimizin ilk Meclis binasında tamamlanacağını Samsun Valisi Orhan Tavlı, “4 gün 4 etapta 600 kilometrelik bir mesafede gerçekleşecek olan bisiklet turu, güzergahında kurulacak etkinlik ve kültür çadırlarıyla milli mücadele ruhunu tekrar canlandırılarak, milli ve manevi hazinemiz, gelecek nesillere aktarılacaktır. Çocuklarımızın Milli Mücadele ve ilk adım ruhunu zafer coşkusu ile birlikte yaşamaları için ‘Zafere Süren Çocuklar’ mottosuyla 3-12 yaş aralığındaki çocuklarımızın katılımıyla ‘Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’ Çocuk Etabı da gerçekleştirilecek” dedi.