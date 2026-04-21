Kuru meyve ihracatçıları, başkanlığa Yusuf Gabay’ı seçti

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye’nin kuru meyve ihracatının yüzde 55’ini gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği seçimli genel kurulu gerçekleştirildi. Yusuf Gabay’ın başkan adayı olduğu sarı liste 74 oy alırken, Fatma Behit’in başkan adayı olduğu liste 70 oy aldı. İki başkan adayı seçim sonrasında birlik mesajı verdi.

Genel kurulda konuşan Başkan Yusuf Gabay, son birkaç yıldır kuru meyve sektöründe yaşanan süreçlerin sektörün tüm taraflarını zorladığını bu zorlukları hem sahada hem de masada hissettiklerini dile getirdi.

İncir tarafında yaşanan kalite sorunlarına değinen Gabay, “Avrupa Birliği denetimleri arttı, RASSF bildirimleri çoğaldı, ürünler geri döndü. İhracatçımız ciddi şekilde hem maddi kayıp hem de itibar kaybı yaşadı. Bu süreçte hepimizin canı yandı. Biz bu tabloyu net görüyoruz. Bunu değiştirmek zorundayız. Bunu yapacak bilgiye de tecrübeye de sahibiz. Elbette bazı konular tek başına birlik yönetiminin çözebileceği konular değil. Birlikte hareket edersek iş değişir. Daha fazla insanın içinde olduğu sektör toplantıları, ürün bazlı çalışan ekipler kuracağız. Yedek üyelerin de aktif olduğu bir yapı, daha düzenli geri bildirim mekanizmaları kuracağız. Özellikle incir için ayrı bir kriz masası kurmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Kuru meyve sektörünün üç lokomotif ürünü kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıda önümüzdeki dönem yapacaklarını özetleyen Gabay, “Kuru incirde, sorunu sadece ihracatta değil, en başında, üretimde ele alacağız. Eğitimle, sahayla, sistemli bir yapıyla ilerleyeceğiz. Kuru kayısıda geçen sene yaşadığımız don felaketi ve fiyat dalgalanmaları Türk kayısının raflardaki yerini başka orijinden olan kayısılara bırakmasına neden oldu. Tekrar raflardaki yerimizi geri kazanmak için gerekli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunacağız. Kuru üzümde, çoklu pestisit konusunu ve TMO’nun etkilerini daha güçlü şekilde gündeme alacağız” diye konuştu.

Yusuf Gabay’ın Yönetim Kurulu Listesi; “Şemsettin Özgür, Ferhat Şen, Birol Celep, Osman Öz, Ahmet Bilge Göksan, Eliya Alharal, Nejat Almış, Barış Bayhan, Naci Çetin ve Mehmet Usta”dan oluşurken, Denetim Kurulu’nda; “Ziya Aksüt, Erkan Geyik ve Emre Tuğrul” yer aldı.