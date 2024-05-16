Kuru meyve sektörünün gündemi sürdürülebilirlik

EKONOMİ / İZMİR

Kongreye ABD’den sonra 81 temsilci ile en fazla katılım sağlayan ülke Türkiye oldu. Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz’ün de aralarında yer aldığı INC’nin mütevelli heyetinin katılımı ile yapılan açılış töreni sonrasında üç gün süresince 70'in üzerinde uzman konuşmacı, sürdürülebilirlik, rekolte tahminleri, arz ve talep, yapay zekanın dönüştürücü etkisi, kuru ve kabuklu meyvelerin insan sağlığına yararları ve tüketimi artırma çabaları gibi konulara değinerek sektör hakkında tartışmalara öncülük etti.

INC Kongresi’nin kuru meyve endüstrisiyle ilgili tek uluslararası etkinlik olduğuna değinen INC Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, INC’nin çok önemli bir platform olduğunu, Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) yıllardır INC’ye katılım sağladığını ve burada yapılan çalışmalar hakkında üyelere bilgi verildiğini ifade etti.

EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ise “Dünya genelinde 162 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Uluslararası alanda yürüttüğümüz başarılı pazar stratejisinin sonuçları ihracatımıza da yansıyor. Kuru meyveler ve fındık sektörlerinde dünyada lider üretici ve ihracatçı kimliğiyle önemli bir aktör olan ülkemizin böyle uluslararası platformlarda temsil edilmesi, katılım sağlanması sektörümüzü güçlendiriyor. Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı ve fındığın dünya genelinde tüketimini artırmayı hedefleyen projeler INC Kongresi’nin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı gıdalar listesinde yer verdiği Türkiye’nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu besleyici değeri yüksek süper gıdalar; kuru incirde, kuru kayısı ve çekirdeksiz kuru üzümde ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Aynı zamanda üzerine çok kafa yorduğumuz bir konu olan sürdürülebilirlik de önemli gündem maddesi olarak masadaydı” dedi.