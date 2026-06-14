Kurum: “Kocaeli Türkiye’nin çalışan kalbidir”

Kocaeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Cedid Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kocaeli’de gerçekleştirilen kura çekimi töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kocaeli’nin Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çeken Kurum, kentte yürütülen çevre ve kentsel dönüşüm projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Kocaeli’nin üretim gücüyle Türkiye’nin yükünü taşıyan şehirlerden biri olduğunu belirten Kurum, “Kocaeli Anadolu’nun ön kapısıdır. Marmara’nın direği, Türkiye’nin çalışan kalbidir. Bu nedenle bu şehre hizmet etmek sadece yol, köprü ya da hastane yapmak değildir. Körfezin kıyısında yaşayan çocuklarımıza temiz su, temiz hava ve temiz bir gelecek bırakmak da bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

“2,4 milyon metreküp dip çamurunu denizin dibinden çıkardık”

İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarına değinen Kurum, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununun ardından önemli adımlar attıklarını belirterek, “Toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunu denizin dibinden çıkardık. Bugün geldiğimiz noktada deniz çayırlarını görebiliyor, deniz yıldızı ve deniz patlıcanı gibi canlıların yeniden yaşam alanlarına döndüğünü görüyoruz. Dün kirlilikle anılan bu sular bugün yeniden umut veriyor” dedi.

Kocaeli’nin en önemli gündemlerinden birinin deprem olduğunu vurgulayan Kurum, “Bu şehrin en derin yarası deprem yarasıdır. 99 depreminin acısı hâlâ hafızalardadır. 6 Şubat depremleri ise kentsel dönüşümün bir tercih değil, zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.

Deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalara da değinen Kurum, “11 ilde 455 bin konutu tamamladık. İki yıl gibi kısa bir sürede dünyada eşi benzeri olmayan bir yeniden inşa sürecini hayata geçirdik. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da bu anlayışla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cedid Mahallesi’nde gerçekleştirilen dönüşüm projesinin detaylarını paylaşan Kurum, “Mahallemizde 1097 konut ve 8 ticari birim inşa ettik. Burada hiçbir ticari kaygıyla hareket etmedik. Amacımız Cedidli kardeşlerimizin güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesiydi. 1105 bağımsız bölümü tamamladık” dedi.

Hak sahiplerinin merak ettiği teslim sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Kurum, “Çok kısa süre sonra sözleşmelerimizi imzalayacağız. Önümüzdeki pazartesi anahtar teslimlerine başlayacağız. Temmuz ayının sonuna kadar da tüm konutları teslim etmiş olacağız” diye konuştu.

“Vatandaşımızı asla zora sokmayacağız”

Ödeme planına ilişkin vatandaşların endişelerini bildiklerini ifade eden Kurum, “Burada sizleri asla zora sokmayacağız. Gecikmeden kaynaklanan hiçbir mali yükü vatandaşımıza yansıtmayacağız. Projedeki tüm borçlanmaları ilk ihaledeki Haziran 2023 kriterlerine göre sabitledik. Bu tarihten sonra hiçbir güncelleme ve fiyat artışı yapılmayacak. Sözleşme imzalanırken ya da anahtar tesliminde vatandaşlarımızdan ek bir ücret talep edilmeyecek” dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini belirten Kurum, “Sizler yanımızda olduğunuz sürece dönüşüme devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki çalışmalarımız sürerken 500 bin yeni sosyal konut projesini de başlattık. Mart 2027’de teslimlere başlayacağız. Ayrıca 64 ilde 20 bin konutu vatandaşlarımızın erişimine sunuyoruz. Kocaeli’de de 423 konutun satışları pazartesi günü başlayacak” ifadelerini kullandı.

Kurum, “Bu topraklar sadece üzerinde yaşadığımız bir coğrafya değildir. Bu vatan şehitleriyle, gazileriyle ve onların emanetleriyle bize bırakılmış kutsal bir emanettir. Biz bu emanete sahip çıkmak, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Şehircilik sadece bina yapmak değildir; insanın can güvenliğini, çocuğun geleceğini ve ailenin huzurunu korumaktır” diye konuştu.